В Кремле рассказали об итогах встреч на высшем уровне в Санкт-Петербурге. Вопрос назначения генсека ОДКБ так и не решился, перспективы ЕврАзЭС - блестящие, а президенты России и Беларуси решили побеседовать еще раз до Нового года.

"Нет, (вопрос - прим. "РГ") не решился, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков про генсека ОДКБ. "В ходе беседы лидеров ЕврАзЭС вне повестки он инициативно был затронут Александром Лукашенко", - отметил он.

"Это вполне нормальная практика. Любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужным", - продолжил представитель Кремля. Но присутствовали не все участники ОДКБ. С ними поговорили потом, на неформальном саммите СНГ.

"Работа будет продолжена", - сказал Песков. Напомним, что 6 декабря в кулуарах саммита Лукашенко сообщил, что новым генсеком ОДКБ станет белорусский представитель.

Встреча президентов России и Беларуси состоится до конца года. Так условились лидеры. "Главным образом, для финализирования обсуждения вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - рассказал Песков.

Саммит ЕврАзЭС представитель Кремля назвал "очень продуктивным, очень полезным рабочим мероприятием, где велся именно рабочий разговор". "Рабочий разговор не всегда предполагает единство мнений, - добавил он, комментируя дискуссии. - Высказывались различные точки зрения, высказывалось несогласие по ряду вопросов. Это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц".

"Перспективы ЕврАзЭС блестящие, но то, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается", - заключил Песков.