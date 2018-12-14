В мобильном приложении Аэрофлота открыт доступ к новым услугам

Ведущий российский авиаперевозчик интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогут пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета.

Теперь в нем можно приобрести такие услуги, как медицинская страховка, билет на Аэроэкспресс или арендовать автомобиль. Ранее в приложение уже была внедрена возможность приобретения полетной страховки. Кроме того, можно заказать дополнительные блюда из платного меню на рейсах, где оно доступно.

Услуга медицинского страхования для пассажиров Аэрофлота предоставляется страховой компанией "АльфаСтрахование". Страховку можно приобрести при бронировании билета или добавить в существующее бронирование. Страховой полис подходит для получения визы. По нему путешественник получает полный комплекс услуг по оплате медицинских расходов (в том числе в случае экстренной стоматологической помощи), транспортных расходов на медицинскую перевозку в стране пребывания, расходов на отправку срочных сообщений и эвакуацию в страну постоянного проживания.

Билет на Аэроэкспресс можно купить в приложении при бронировании авиабилета или добавить к существующему бронированию. По прибытии на вокзал пассажир, который воспользовался такой услугой, может сразу пройти на посадку в Аэроэкспресс - ему не нужно стоять в очереди в билетную кассу.

Аренда автомобиля также оформляется при покупке авиабилета или ее можно добавить в существующее бронирование. Этот сервис предоставляется в партнерстве с международной прокатной компанией Europcar, которая представлена в более чем 130 странах.

Те, кто любит летать Аэрофлотом, знают - компания постоянно заботится о том, чтобы создать на борту самолета максимально комфортные условия. Теперь новым мобильным сервисом смогут воспользоваться и гурманы. Покупая или бронируя билет, пассажиры смогут за отдельную плату выбрать себе меню на заказ - в дополнение к стандартному рациону питания на борту. Правда, пока такая услуга доступна только для пассажиров класса "эконом" на рейсах продолжительностью свыше 7 часов, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Меню на заказ позволяет выбрать сырную, рыбную или мясную закуски, заказать десерт (клубничный мильфей, шоколадная тарталетка или груша в красном вине). Все эти блюда разработаны ведущим производителем бортового питания с участием лучших шеф-поваров.

Оформить дополнительные услуги в мобильном приложении достаточно просто. При покупке билета, после бронирования и получения PNR, нужно перейти к экранам выбора дополнительных услуг, добавить их в заказ и оплатить билеты и дополнительные услуги одним платежом. Если авиапассажиры захотят добавить дополнительные услуги к существующему бронированию, они могут, воспользовавшись кнопкой "Мои бронирования", открыть его, добавить необходимые услуги и оплатить.

Дальнейшее совершенствование мобильного приложения как для пассажиров, так и персонала - одно из приоритетных направлений стратегии цифровизации, которая реализуется в Аэрофлоте высокими темпами. Благодаря этому авиакомпания смогла существенно улучшить сервис и повысить эффективность коммерческой деятельности. Аэрофлот прочно удерживает позиции крупнейшего онлайн-вендора в России, а также занимает четвертое место в мире по цифровизации среди авиаперевозчиков в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co.