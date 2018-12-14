В МВД Союзного государства появится новый канал для обмена данными

Надежным, недоступным для посторонних "глаз", а главное - значительно более оперативным - будет защищенный канал связи, по которому спецслужбы Союзного государства смогут обмениваться информацией в электронном виде. Соглашение об этом было подписано в Бресте в рамках заседания Совета Министров СГ, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Свои подписи под документом поставили заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко и первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. По словам начальника одного из департаментов белорусского министерства Алексея Бегуна, новый канал связи "уже прошел апробацию на базе обоих силовых ведомств и готов к эксплуатации".

В пресс-службе пояснили БЕЛТА, что заключение договора позволит создать "современные правовые механизмы практического взаимодействия в электронном виде между МВД обоих государств в рамках имеющейся международной правовой базы по различным направлениям оперативно-служебной деятельности".

До окончательного вступления документа в силу, уточнили агентству, ему предстоит пройти процедуру ратификации.