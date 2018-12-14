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14.12.2018 15:30
Рубрика: ПДД

В России предложили разрешить обжалование штрафов через интернет

Текст: Владимир Баршев
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При упрощенной системе вынесения наказания в отношении водителей и автовладельцев порядок обжалования штрафов крайне сложен. Именно по этой причине группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который упростит этот порядок.

Они предлагают ввести возможность обжаловать штрафы в электронном виде. Сейчас тот, кто считает себя незаконно оштрафованным, должен подать заявление лично, в письменном виде и с подписью в тот орган, который вынес решение о привлечении его к ответственности.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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А если человек якобы нарушил правила в другом регионе? Ему возвращаться обжаловать его? Да на это ни времени, ни денег не хватит. Тем более, что по действующему законодательству ходатайствовать о направлении дела для разбирательства по месту жительства он может только в процессе рассмотрения дела. А когда по нему вынесено решение, то есть постановление о штрафе за нарушение, выявленное камерой фотовидеофиксации, он может только там, где это постановление вынесено.

Как пояснил один из авторов этой инициативы председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, требуется законодательное урегулирование вопроса о порядке подачи жалобы на постановление об административном правонарушении, в том числе в форме электронного документа.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Законопроектом предлагается установить, что жалоба может быть подана двумя способами - на бумажном носителе и в форме электронного документа. При этом уточняются способы подачи жалобы.

Жалоба на бумажном носителе может быть подана лично либо по почте заказным почтовым отправлением. Заказное почтовое отправление является устоявшимся в КоАП РФ способом информирования, в том числе посредством такого отправления направляются копии постановления по делу об административном правонарушении лицу, в отношении которого вынесено такое постановление. Необходимо установить аналогичный способ почтового отправления и для жалобы на полученное постановление.

Что касается жалобы в форме электронного документа, то в законопроекте предлагается установить два способа. Первый способ предполагает использование усиленной квалифицированной цифровой подписи, если жалоба направлена на электронную почту компетентного органа или посредством заполнения формы на официальном сайте такого органа.

Второй способ "электронного обжалования" - это направление жалобы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, при условии регистрации подающего жалобу в единой системе идентификации и аутентификации.

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