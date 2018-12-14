В Таджикистане опровергли запрет на "Богемскую рапсодию"

На государственной студии "Таджикфильм", регулирующей киноотрасль в стране, опровергли ранее прозвучавшую в СМИ информацию о запрете в республике художественного фильма "Богемская рапсодия". О чем было заявлено руководством студии.

"К нам никто не обращался по поводу разрешения на показ этого фильма, мы его не просматривали и не давали никаких рекомендаций", - передает "Интерфакс" слова заместителя директора "Таджикфильма" Толиба Рахматуллоева.

Напомним: звучала информация, что на прокат ленты наложен запрет из-за имеющихся в ней "провокационных сцен". Без уточнения, каких именно.

Как пояснил агентству Рахматуллоев, при "Таджикфильме" действует консультативный совет, занимающийся такого рода вопросами - он обсуждает и дает рекомендации по поводу демонстрации той или иной картины в стране. При при этом при вынесении решений эксперты исходят из международных норм, но учитывают национальный менталитет и политику государства.

"Несмотря на то, что в вопросах бюджета фильма мы свободны, все же мы должны соблюдать нормы, установленные в государстве", - сказал замдиректора. В заключение подчеркивая, что конкретно по поводу "Рапсодии" к ним пока не было обращений со стороны какой-либо компании.

С нашей рецензией на ленту, являющуюся байопиком фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, можно ознакомиться здесь.

Перед этим сообщалось, что "Богемская рапсодия" вошла в десятку наиболее популярных фильмов уходящего года на основе запросов посетителей киноагрегатора IMDb.