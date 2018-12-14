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Рубрика: Видео

Видео: Разгон новенькой Tesla вводит пассажиров в экстаз

Текст: Вадим Давыденко

Рожденный ползать homo sapiens способен ощутить волшебное чувство парения в невесомости в очень редких случаях. В затяжном прыжке с парашютом, когда от свистящего в ушах воздуха перехватывает дыхание, а из груди рвется торжествующий и испуганный вопль "ааааа!".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Или когда поймаешь гигантскую волну на доске для серфинга и долю секунды балансируешь на ее гребне, прежде чем лихо ухнуть вниз в пенные буруны. Или на вручении "Оскара" за лучшую роль, когда забываешь заранее отрепетированную речь и, прижимая к груди заветную статуэтку, мысленно воспаряешь над залом киноакадемии и всем миром, а изо рта льются банальные слова благодарности родителям и господу богу, продюсеру и съемочной бригаде. Ощущение крыльев за спиной в эти моменты хоть и краткосрочно, но очень ярко.

Остальному человечеству чувство силы, легкости и парения над окружающим миром доступно лишь за рулем мощного автомобиля, когда выезжаешь из тесного, переполненного светофорами и пробками города на открытую широкую автотрассу и вдавливаешь педаль газа в пол. Секунды, пока стрелка спидометра перемещается от скучных 30-35 км/ч до 100-110 км/ч, горизонт летит навстречу, а разгоняющийся двигатель поет что-то свое, шести- или восьмицилиндровое, это и есть полет рожденного ползать человечка в коктейле из адреналина с эндорфином.

Фото: Скриншот с www.youtube.com
Видео: Сможет ли Tesla Model X обогнать Lamborghini Aventador

Новый Tesla Roadster, продажи которого запланированы не ранее, чем на 2020 год, набирает скорость в 96 км/ч за смешные 1,9 секунды, но что это за секунды! Способная разогнаться до 400 км/ч машина, кажется, вот-вот оторвется от земли и выйдет на орбиту, а сердца всех сидящих в салоне выскакивают из груди.

Обратите внимание, как похожа реакция людей на тест-драйве на то, что происходит в затяжном прыжке или в зале киноакадемии: глаза полны восторга, а из груди рвется "мама дорогая!" или "господибожемой!" или просто "ааа!".

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#видео #авто #Tesla