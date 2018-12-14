"Зенит" уступил "Славии" в Лиге Европы

Петербургский "Зенит" завершил групповой этап Лиги Европы поражением. В гостях подопечные Сергея Семака уступили чешской "Славии" (0:2).

Оговоримся сразу: результат этой встречи никоим образом не влиял на турнирные перспективы "Зенита", который досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Потому Сергей Семак мог позволить себе некоторые эксперименты с составом в заключительной игре календарного года.

Пожалуй, главным сюрпризом стало появление в стартовом составе вратаря Михаила Кержакова, да еще и с капитанской повязкой. Андрей Лунев остался в запасе. Линия обороны также выглядела достаточно непривычно - Семак решил сыграть в три центральных защитника, которыми стали Эммануэль Маммана, Миха Мевля и Луиш Нету. Зато атака выглядела вполне предсказуемой: в отсутствие восстанавливающегося Артема Дзюбы место на острие занял Антон Заболотный. Правда, ни его действия, ни старания игравшего на подыгрыше Олега Шатова, ни игра всей команды не оставили каких-либо положительных впечатлений по итогам первого тайма.

Более мотивированные хозяева имели ощутимое преимущество. К перерыву они вели со счетом 2:0. Сначала забил Ярослав Змрхаль, а затем красивым ударом из-за пределов штрафной под дальнюю штангу поразил ворота "сине-бело-голубых" Мирослав Стох. Этот счет в итоге оказался окончательным.

На перерыв "Зенит" вышел с двумя изменениями - Заболотного сменил Себастьян Дриусси, а вместо Эльмира Насибуллина на поле появился Роберт Мак.

Впрочем, эти перестановки желаемого результата не принесли, хотя Дриусси имел пару очень хороших моментов. Тем не менее, финальный свисток зафиксировал "сухую" победу "Славии".

Благодаря этому результату именно "Славия" вместе с "Зенитом" вышла в следующий раунд. В случае неудачи чешской команды мог пройти дальше "Копенгаген", которому для этого необходимо было победить "Бордо". Но команда из столицы Дании даже вне зависимости от результата матча "Славии" свои задачи решить не смогла, уступив 0:1.