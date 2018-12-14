Испанский след.

Жена Пикассо - русская, сам он - испанец, жили они во Франции. То есть, в этой истории сплелись три культурные традиции, которые дали нам невероятно богатую возможность: в фестивале есть программы испанской, французской и русской музыки. И, конечно, звучат произведения композиторов, которые так или иначе, прямо или косвенно, связаны с Пикассо и его временем. Мы не могли не затронуть тему фламенко, которая очень ясно читается и в изобразительном ряду самой выставки - я имею в виду серию картин с Минотавром и некоторые портреты Ольги. Они очень ярко демонстрируют, насколько Пикассо был испанец, как он отражал в своих работах дух Испании, ее архаическую культуру с невероятным эмоциональным накалом и темпераментом, которые буквально рвутся из картин.

Пабло Пикассо, "Портрет Ольги в кресле". Фото: ГМИИ им. Пушкина

История в лицах: на что стоит пойти.

14 декабря. "Французский квартет "Quatuor Danel", который будет выступать в этот вечер - один из лучших на сегодняшний день европейских коллективов. Но прийти на концерт стоит еще и потому, что в его рамках будет премьера: написанный в 1946 году 6-й квартет Мичислава Вайнберга, который попал под запрет в 1948 году и никогда не звучал в России. На концерте будет присутствовать вдова Вайнберга, которая сама изъявила желание прийти, узнав о программе. Мы назвали концерт "Виражи ХХ века": мы начнем со Стравинского, его знаменитых лаконичных пьес для квартета - в 1914 году они вызвали страшный скандал; продолжим произведениями Дариюса Мийо, отражающими веселые эксцентричные 1920-е годы, а затем эта замечательную эпоху сменят 1940-е и русская музыка: струнный квартет "Славянский" Виссариона Шебалина и, наконец, вышеупомянутый квартет Вайнберга".

15 декабря. "Спектакль "Ароматы чужих цветов" с участием Сергея Юрского объединит классическую музыку с музыкой кафе, ресторанов и баров, куда так любил ходить с друзьями Пикассо. В программе прозвучат произведения Сати, Дебюсси, Равеля, Пуленка, Де Фальи, но как все это будет выглядеть в целом, мы пока не знаем: это спектакль-импровизация, сюрприз. Еще один литературно вечер пройдет 26 декабря: на этот раз будет "солировать" актриса Светлана Крючкова, которая прочтет стихи "Цветаевой". И, конечно, мы очень ждем Михаила Васильевича Плетнева, который даст единственный концерт 16 декабря".

21 декабря. "В этот день будет очень любопытная программа "Призыв к порядку", в которой примет участие Наталья Григорьевна Гутман. Это такое ностальгическое воспоминание о старом Париже, соединяющее ритмы джаза, классику и новые для начала прошлого века музыкальные стили. Иными словами, портрет Парижа во времени. Концерт начнется с виолончельной сонаты Дебюсси, написанной в 1915 году - ее исполнит сама Наталья Гутман, а затем перенесет нас в 1920-1930-е годы: и здесь уже зазвучат Равель, Мийо и Пуленк".