Ежегодный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", который проводится в Музее изобразительных искусств им. Пушкина с 1981 года - одно из знаковых культурных событий предновогодней Москвы. В этом году он приурочен к открывшейся недавно выставке "Пикассо & Хохлова". Об особенностях этого фестиваля, и о том, почему его обязательно стоит посетить, рассказывает его куратор, Юлия Де-Клерк.
Все звезды.
"Изначально в основе фестиваля, который, как все знают, создавался по инициативе Ирины Александровны Антоновой и Святослава Теофиловича Рихтера, была заложена идея создать контрапункт одного вида искусства с другим, соединить концерты и художественные выставки - так, чтобы между ними возникали очень сложные ассоциативные отношения, аллюзии. А теперь представьте, какая это огромная трудоемкая работа. Тем более, что в фестивале, которому в этом году уже 38 лет, с самого начала участвовали только звезды. А со звездами надо еще договориться об определенном времени, утвердить программу: это очень высокая планка, но мы всегда ее поддерживали, и этот год не стал исключением".
Музыкальный портрет ХХ века.
Подготавливая программы этого года, с одной стороны, мы хотели обратиться к истокам и отдать дань традициям, с другой, сделать так, чтобы единство выставки и фестивальных программ получило новое прочтение, более современное и уникальное. Чтобы фестиваль не просто продолжался по заданной когда-то траектории, а по-настоящему удивил: новыми именами, программами. Его главной темой стала история Пикассо и Хохловой. Пикассо - знаковая фигура в искусстве ХХ века, один из его символов. Редкий пример художника, который трансформировался и оставался молодым до самой старости. И мы постарались передать с помощью музыкальных программ облик ХХ века. Нарисовать картину времени и событий в музыке - контрастную драматичную, как и вся история ХХ века, и как творчество Пикассо, в котором он отражал некую объективную реальность.
Испанский след.
Жена Пикассо - русская, сам он - испанец, жили они во Франции. То есть, в этой истории сплелись три культурные традиции, которые дали нам невероятно богатую возможность: в фестивале есть программы испанской, французской и русской музыки. И, конечно, звучат произведения композиторов, которые так или иначе, прямо или косвенно, связаны с Пикассо и его временем. Мы не могли не затронуть тему фламенко, которая очень ясно читается и в изобразительном ряду самой выставки - я имею в виду серию картин с Минотавром и некоторые портреты Ольги. Они очень ярко демонстрируют, насколько Пикассо был испанец, как он отражал в своих работах дух Испании, ее архаическую культуру с невероятным эмоциональным накалом и темпераментом, которые буквально рвутся из картин.
История в лицах: на что стоит пойти.
14 декабря. "Французский квартет "Quatuor Danel", который будет выступать в этот вечер - один из лучших на сегодняшний день европейских коллективов. Но прийти на концерт стоит еще и потому, что в его рамках будет премьера: написанный в 1946 году 6-й квартет Мичислава Вайнберга, который попал под запрет в 1948 году и никогда не звучал в России. На концерте будет присутствовать вдова Вайнберга, которая сама изъявила желание прийти, узнав о программе. Мы назвали концерт "Виражи ХХ века": мы начнем со Стравинского, его знаменитых лаконичных пьес для квартета - в 1914 году они вызвали страшный скандал; продолжим произведениями Дариюса Мийо, отражающими веселые эксцентричные 1920-е годы, а затем эта замечательную эпоху сменят 1940-е и русская музыка: струнный квартет "Славянский" Виссариона Шебалина и, наконец, вышеупомянутый квартет Вайнберга".
15 декабря. "Спектакль "Ароматы чужих цветов" с участием Сергея Юрского объединит классическую музыку с музыкой кафе, ресторанов и баров, куда так любил ходить с друзьями Пикассо. В программе прозвучат произведения Сати, Дебюсси, Равеля, Пуленка, Де Фальи, но как все это будет выглядеть в целом, мы пока не знаем: это спектакль-импровизация, сюрприз. Еще один литературно вечер пройдет 26 декабря: на этот раз будет "солировать" актриса Светлана Крючкова, которая прочтет стихи "Цветаевой". И, конечно, мы очень ждем Михаила Васильевича Плетнева, который даст единственный концерт 16 декабря".
21 декабря. "В этот день будет очень любопытная программа "Призыв к порядку", в которой примет участие Наталья Григорьевна Гутман. Это такое ностальгическое воспоминание о старом Париже, соединяющее ритмы джаза, классику и новые для начала прошлого века музыкальные стили. Иными словами, портрет Парижа во времени. Концерт начнется с виолончельной сонаты Дебюсси, написанной в 1915 году - ее исполнит сама Наталья Гутман, а затем перенесет нас в 1920-1930-е годы: и здесь уже зазвучат Равель, Мийо и Пуленк".
22 декабря. "В программе "Музыка слова" выступят две молодые звезды. У нас эти имена пока никому неизвестны, они выстрелили буквально в 2017 году, но на Западе их знают очень хорошо. Это меццо-сопрано Адель Шарве и баритон Жан-Кристоф Ланьес. Оба относятся к музыкантам нового поколения, которые одинаково блестяще исполняют и классику, и современную музыку, и, например, произведения эпохи барокко. Прозвучат сочинения на стихи поэтов литературного авангарда, с которыми был непосредственно связан Пикассо: Жана Кокто, Гийома Аполлинера, Поля Элюара и других".
24 декабря. Программа этого вечера продолжит тему "Пикассо и русский балет", которая уже была затронута на фестивале 10 декабря. Пикассо и Хохлова познакомились в 1917 году во время работы над постановкой балета "Парад", который проходил в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Эта встреча художника и музы почти на 10 лет связала Пикассо не только с "Русскими сезонами", но и с работавшими над ними хореографами, композиторами и поэтами. Программа "Сати & Стравинский" - посвящение двум композиторам, с которыми очень тесно переплеталась его жизнь. Мы включили в нее "Петрушку" Стравинского, причем, он будет не только звучать: мы делаем его на фоне настоящего кукольного представления. Продолжит концерт балет Стравинского "Игра в карты", а второе отделение отдано Сати - великому экспериментатору, который всю свою жизнь менял стили и постоянно кого-то эпатировал. Прозвучит его кантата, написанная для салона Эдмонд де Полиньяк, причем, в оригинальной версии - как и было задумано первоначально. Концерт закончится демонстрацией фильма 1924 года, важного авангардного эксперимента, для которого Сати писал музыку. И вот показ будет сопровождаться его произведениями в живом исполнении.
27 декабря. "В финале, получившем название "De Profundis clamavi", будет звучать 14-я симфония Шостаковича, написанная им на стихи Лорки и Аполлинера. Исполнители - артисты Мариинского театра и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. На первый взгляд, какая связь между Пикассо и Шостаковичем?
Многие музыканты и художники обращались к теме смерти с позиции некоего успокоения и просветления. Шостакович, как и Пикассо, совершенно не разделял эту точку зрения. Он не хотел мириться с "великим ничто", наступающим после окончания жизни. Лорка когда-то написал, что если согласно традиции всех европейских стран с приходом смерти наступает "ничто", то в Испании падает занавес - и все только начинается. Эта тема очень четко прослеживается и у Пикассо, особенно в серии работ с корридой, где сплетаются жизнь и смерть, смерть и любовь. И в этом смысле, и для Пикассо, и для Шостаковича смерть означает начало второй жизни: мы слушаем их музыку, смотрим на их картины, и осознаем, что они после себя оставили. Такой вот открытый философский финал фестиваля".