Актриса отсудила почти 10 миллионов долларов за домогательства

В то время, как громкие дела по обвинениям в домогательствах рассыпаются одно за другим, есть на данном поприще и триумфальные примеры успеха.

37-летняя американская актриса, режиссер и продюсер Элайза Душку только что стала богаче почти на десять миллионов: телекомпания CBS выплатила Душку 9,5 миллиона после того, как она пожаловалась на секс-террор со стороны актера Майкла Уэтерли.

По словам Элайзы, прессингу она подверглась, когда начала работу на драмедийном сериале канала "Булл" (Bull), где у Уэтерли - главная роль. По имеющейся информации ведущий актер шоу и один сценаристов и продюсеров сериала грязно и недвусмысленно шутили, давали спорные оценки внешним данным женщины и в конечном итоге пришли к выводу, что неплохо бы им всем заняться групповым сексом.

Разгневанная Душку не стала терпеть и доложилась руководству компании. В результате на CBS сняли актрису с роли после трех эпизодов, предложили все тихо замять, оформив документы о неразглашении произошедшего и выплатив актрисе гонорар, который, по подсчетам бухгалтеров проекта, она могла бы получить, если бы отработала на сериале по полной, так сказать, программе - на четырех сезонах.

Как пишет The New York Times, Душку и ее представитель действительно отказалась комментировать просочившуюся в прессу информацию об инциденте. Но прокололся Уэтерли, признавая, что вел себя недостойно, за что просит извинить его: говорит, не хотел обижать коллегу и очень огорчен всем произошедшим. На CBS существование договора с Душку также подтвердили.

И, кстати, нелишним будет напомнить, что перед этим генеральный директор CBS Лесли Мунвес, руководивший сетью более двадцати лет, покинул свой пост, обвиненный в массовых домогательствах - десятками женщин.

Душку родилась в 1980 году в Массачусетсе. В кино - с десяти лет. В "Правдивой лжи" (1994) сыграла Дану, дочь героев Шварценеггера и Ли Кёртис. Известна по фильмам и сериалам "Баффи - истребительница вампиров", "Ангел", "Кукольный дом", "Теория Большого взрыва", "Крутой парень", "Банши", "Поворот не туда", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар". В прошлом году актриса призналась, что имеет проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами.

Процессуал (юридическая драма) "Булл" выходит с 2016 года. В центре истории доктор Джейсон Булл, консультирующий адвокатов по методам работы с присяжными.

Ранее Душку раскрыла шокирующую правду о работе над боевиком Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером "Правдивая ложь", где актриса подверглась изнасилованию, когда ей было всего двенадцать - со стороны каскадера.