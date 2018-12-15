Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать. На сайте cyberguerrilla.org они опубликовали новую порцию документов.

"Мы обещаем пристально следить за расследованием, которое должно быть совершенно прозрачным для общественности, а не становиться закрытым внутренним делом британского МИД", - говорится в публикации. По мнению Anonymous, Лондон использует народные деньги, чтобы проводить дезинформационные кампании не только в ЕС, США и Канаде, но и в самом Соединенном Королевстве. Проект Integrity Initiative был запущен три года назад. Под видом борьбы с "российской пропагандой" его использовали для ведения информационной войны с РФ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, единственная задача данного проекта - "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".