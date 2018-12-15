IBU не нашел причин наказывать российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) не нашел причин наказывать российских спортсменов. Решение не применять к россиянам санкций принял исполком организации.

Несколько дней назад стало известно, что в расположение сборной России явились представители австрийской полиции. Они опросили ряд спортсменов и членов тренерского штаба в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил во время чемпионата мира-2017 в австрийском Хохфильцене.

Позднее, однако, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что инцидент с россиянами является частью общего расследования в отношении IBU. Соответственно, речь идет не только и не столько о возможных нарушениях россиянами антидопинговых правил. Кроме того, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечал, что никаких доказательств вины российских атлетов никем не было представлено.

"14 декабря в Вене состоялась встреча доверенного адвоката посольства, уполномоченного заниматься вопросом российских биатлонистов, с представителями австрийской прокуратуры, - сообщил представитель российской дипмиссии в Австрии, чьи слова приводит ТАСС. - По совокупности фактов, известных на данный момент в связи с ситуацией вокруг расследования, открытого австрийскими правоохранительными органами в отношении атлетов и специалистов нашей сборной, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено".

Исполком IBU подтвердил, что никакой дополнительной информации о расследовании со стороны австрийских властей не поступало. Потому никаких причин наказывать россиян попросту нет. IBU также подчеркнул, что продолжает плотное сотрудничество с Союзом биатлонистов России (СБР) по критериям восстановления в правах нашей организации - ее членство в IBU, напомним, было ограничено в декабре 2017 года.

"Исполнительный комитет IBU обсудил уведомления, предоставленные австрийскими властями относительно расследования по российским биатлонистам, - сообщает пресс-служба международной организации. - Мы считаем, что никаких действий предпринимать не следует. В том числе, потому, что власти Австрии не предоставили IBU какой-либо информации, за исключением той, которая уже была опубликована. IBU продолжает сотрудничать с руководством СБР по выполнению критериев восстановления, которые также позволят убедиться в наличии у СБР серьезной антидопинговой программы".

The Executive Board sees that no action is warranted at this time. In part, this is because the Austrian authorities have not provided any additional information to the IBU concerning the ongoing investigations beyond what was published. (2/3) — IBU (@biathlonworld) 15 декабря 2018 г.

Отметим также, что эта ситуация не повлияла на участие россиян в международных турнирах. В настоящее время наши спортсмены продолжают выступления на Кубке мира и на Кубке IBU.