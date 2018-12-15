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Рубрика: Спорт

IBU не нашел причин наказывать российских биатлонистов

Текст: Данила Жиляев
Международный союз биатлонистов (IBU) не нашел причин наказывать российских спортсменов. Решение не применять к россиянам санкций принял исполком организации.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Несколько дней назад стало известно, что в расположение сборной России явились представители австрийской полиции. Они опросили ряд спортсменов и членов тренерского штаба в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил во время чемпионата мира-2017 в австрийском Хохфильцене.

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Позднее, однако, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что инцидент с россиянами является частью общего расследования в отношении IBU. Соответственно, речь идет не только и не столько о возможных нарушениях россиянами антидопинговых правил. Кроме того, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечал, что никаких доказательств вины российских атлетов никем не было представлено.

"14 декабря в Вене состоялась встреча доверенного адвоката посольства, уполномоченного заниматься вопросом российских биатлонистов, с представителями австрийской прокуратуры, - сообщил представитель российской дипмиссии в Австрии, чьи слова приводит ТАСС. - По совокупности фактов, известных на данный момент в связи с ситуацией вокруг расследования, открытого австрийскими правоохранительными органами в отношении атлетов и специалистов нашей сборной, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Исполком IBU подтвердил, что никакой дополнительной информации о расследовании со стороны австрийских властей не поступало. Потому никаких причин наказывать россиян попросту нет. IBU также подчеркнул, что продолжает плотное сотрудничество с Союзом биатлонистов России (СБР) по критериям восстановления в правах нашей организации - ее членство в IBU, напомним, было ограничено в декабре 2017 года.

"Исполнительный комитет IBU обсудил уведомления, предоставленные австрийскими властями относительно расследования по российским биатлонистам, - сообщает пресс-служба международной организации. - Мы считаем, что никаких действий предпринимать не следует. В том числе, потому, что власти Австрии не предоставили IBU какой-либо информации, за исключением той, которая уже была опубликована. IBU продолжает сотрудничать с руководством СБР по выполнению критериев восстановления, которые также позволят убедиться в наличии у СБР серьезной антидопинговой программы".

Отметим также, что эта ситуация не повлияла на участие россиян в международных турнирах. В настоящее время наши спортсмены продолжают выступления на Кубке мира и на Кубке IBU.

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