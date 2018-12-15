Как безопасно ездить зимой: семь важных правил

В большинстве регионов России наступление зимы сопровождается понижением температуры воздуха, выпадением осадков в виде снега или, того хуже, снега с дождем с последующим гололедом. "РГ" разобралась с ситуациями, которые позволят водителям сохранить свои машины и здоровье.

Примите меры предосторожности

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Залогом вашей безопасности на зимней дороге будет правильная подготовка автомобиля. Прежде всего, речь идет о качественной зимней резине - шипованной или фрикционной. "Всесезонка" - это полумеры и, как правило, необоснованное повышение рисков. В бачок омывателя должна быть залита опять-таки качественная морозоустойчивая жидкость (остерегайтесь подделок и покупайте "омывайку" в проверенных магазинах). В запасе обязательно должно быть определенное количество незамерзающей жидкости для стеклоомывателя.

Вы должны также убедиться, что светотехника вашего автомобиля исправна, а тормозная система (тормозные колодки, диски, патрубки и т.п.) в порядке и не выходили свой ресурс. Специалисты рекомендуют также не оставлять машину ночевать на улице на ручном тормозе, особенно после моек во избежание примерзания тормозных колодок. Наконец, всегда держите в багажнике предметы, которые могут помочь "откопать" автомобиль из снега. Речь о тросе, лопате, цепях на колеса.

Займитесь стеклами

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После перепада температур или снегопадов на дорогах можно встретить машины, водители которых расчистили лишь фрагмент лобового стекла, понадеявшись, что остальное оттает на ходу. Такая езда - игра с огнем. Ведь неважный обзор, особенно в темные утренние или вечерние часы, резко повышает вероятность ДТП.

Если вы торопитесь, воспользуйтесь для ускорения очистки стекол специальными размораживателями. Перед стоянкой откройте окна или двери автомобиля на пару минут, чтобы запустить в салон холодный воздух - это уменьшит образование наледи на стеклах. Уделите внимание также состоянию стеклоочистителей, которые могли "задубеть" в сильный "минус". Правильным решением будет также установить зимние щетки, оснащенные дополнительной защитой в виде резинового или пластикового каркаса-чехла, а еще лучше имеющие функцию подогрева (позволяет "дворникам" не примерзать к стеклу даже при мокром снеге и сильном морозе).

Выставьте правильное давление в шинах и очистите диски

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Давление в шинах зимой необходимо проверять как минимум раз в неделю. Учтите, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление падает в пределах от 0,1 - 0,3 атм. Помните о том, что, если шина накачана в теплом гараже до 2 бар, на сильном морозе этот показатель может снизиться до 1,8 бар.

Автомобиль с меньшим, чем паспортное, давлением в шинах зимой имеет большее раскачивание и представляет опасность для всех участников движения. Правда и то, что на недокаченных шинах уменьшается тормозной путь за счет увеличения пятна контакта, однако управляемость автомобилем, как следствие, заметно ухудшается. При самом неблагоприятном раскладе может случится даже срыв шины с диска в резком повороте. Однако и перекачанные покрышки зимой не менее опасны, поскольку пятно контакта с дорожным покрытием уменьшится, а эластичность полимеров снизится.

Если же после парковки в снегу или езды по заснеженной дороге в колесные диски набился снег, рекомендуем извлечь его оттуда (лучше всего это сделать на мойке). В противном случае у колес появится дисбаланс, что чревато проблемами с управляемостью на большой скорости.

Ускоряйтесь, тормозите и маневрируйте плавно

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При осуществлении любых маневров на скользких поверхностях не усердствуйте с резкими ускорениями и торможениями - это основное правило зимней езды. Перестроения совершайте только тогда, когда это действительно необходимо.

Резкое нажатие на педаль газа или тормоза может спровоцировать занос. Особенно это опасно, когда дорога имеет участки с разным коэффициентом сцепления, или когда вы решили изменить скорость в повороте. Будьте особенно внимательны перед перекрестками, даже если на светофоре "зеленый". Именно в этих местах лед особенно скользкий из-за постоянного притормаживаний транспортных средств. Сбрасывайте скорость заранее.

Практикуйте торможение двигателем, иначе говоря переключайтесь на низшие передачи на автомобилях с "механикой" или в ручном режиме автоматической трансмиссии. На "автоматах", снабженных зимним режимом, имеет смысл его активировать уже при первых признаках обледенения трассы. Коробка в этом случае начнет работать по такому алгоритму, который исключает пробуксовку при трогании с места за счет активации повышенных передач, а реакции на "газ" программно ослабляются.

Не следует также совершать на зимней дороге резкие повороты, особенно на шоссейных скоростях. Кроме того, все перестроения необходимо совершать в моменты, когда педаль тормоза отпущена.

Что делать при заносе

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При развитии заноса на переднеприводных машинах следует поверните руль в сторону заноса, и увеличить подачу газа. Удерживать педаль акселератора нужно до того момента, пока угол заноса не уменьшится. После этого педаль газа следует отпустить, а руль поддерживать в прямом положении. На заднеприводном автомобиле при заносе нужно, наоборот, уменьшить подачу топлива, ни в коем случае не тормозить, вывернув руль в сторону заноса.

Четкие рекомендации по управлению в заносе автомобилем с полным приводом дать сложнее, поскольку полноприводные системы разных моделей настроены по-разному. Но спасительная последовательность действий все же существует. Выворачиваем руль в сторону заноса и, удерживая ровный газ, не усиливая тягу, ждем, пока занос не начал компенсироваться. После этого следует добавить газ для возвращения автомобиля на нужную траекторию.

Если машину все же "закрутило", следуйте примеру автогонщиков - продавливайте "в пол" тормоз и педаль сцепления (в автомобилях с "механикой"). Это позволит быстрее стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль.

Соблюдайте дистанцию и скоростной режим

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Правильно выбранная дистанция на зимней дороге - одно из важнейших слагаемых вашей безопасности. В снег и на обледенелой дороге следует держаться от впереди идущего транспорта как минимум на вдвое большем расстоянии, чем в летний период. Существует общее правило: на скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения. Скажем, если вы двигаетесь со скоростью 50 км/час, то безопасное расстояние до впереди едущего автомобиля - 100 метров.

Правила зимней парковки