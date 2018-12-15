Кристиан Бэйл: При знакомстве Трамп решил, что я - настоящий Бэтмен

Кристиан Бэйл, исполнивший роль Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, рассказал, что президент США Дональд Трамп, тогда еще бывший скромным миллиардером, однажды принял его за настоящего Темного рыцаря.

На премьере фильма "Власть", где Бэйл сыграл Дика Чейни, для чего в который раз в своей карьере набрал лишний вес, он поделился забавной историей.

В 2011 году они снимали фильм "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в небоскребе "Трамп-тауэр". Тогда-то Бэйл и познакомился с будущим главой государства.

"Он пригласил нас в свой офис. Я думаю, он принял меня за Брюса Уэйна. Потому что я был одет как Брюс Уэйн, и он общался со мной, будто я Брюс Уэйн. Поэтому я просто подыгрывал. Это было довольно забавно. Я тогда и подумать не мог, что он будет участвовать в президентской гонке", - приводит Газета.ru слова актера, ссылаясь на местные СМИ.

Вероятность того, что Трамп, в свою очередь, подыгрывал ему, Бэйл, очевидно, исключил.

"Власть" - комедийный байопик экс-вице-президента США Дика Чейни. Оскароносный Сэм Рокуэлл сыграет в нем Джорджа Буша-младшего. В РФ картина выйдет 14 декабря.