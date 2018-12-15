Легойда: Митрополит Онуфрий - единственный предстоятель УПЦ

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является единственным предстоятелем канонической Украинской православной церкви, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Сегодняшнее избрание епископа неканонического Киевского патриархата Епифания главой новой структуры - Автокефальной поместной православной церкви он прокомментировал корреспонденту так:

"Митрополит Онуфрий как был так и остается, и могу сказать, что на Украине сегодня один митрополит, как и должно быть по церковным канонам. А откуда взялся новый товарищ, пусть объясняет патриарх Варфоломей поместным церквям".

По его словам сегодняшнее решение так называемого "объединительного собора "не имеет никакой канонической силы".