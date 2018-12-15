Легойда назвал трагифарсом попытку собрать людей в поддержку "объединительного собора"

Трагифарсом назвал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда попытку собрать в Киеве людей в поддержку так называемого "объединительного собора".

Поскольку местом его проведения выбрана знаменитая София Киевская - сакральное место Древней и современной Руси, пока имеющее на Украине музейный статус - то украинские власти поспешили собрать людей на Софийской площади Киева.

"Украинская власть свезла в Киев "бюджетников" для поддержки "объединительного собора". Между тем, привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!" - цитирует РИА Новости Владимира Легойду.

Напомним, "объединительный собор" собран для создания "объединенной церкви", которой Константинопольский патриархат собирается вручить так называемый томос о независимости. Но епископы канонической УПЦ на своем соборе отказались от участии в "объединительном" мероприятии. А озвученный Константинополем проект устава новой церкви обозначает, что ее положение будет не столько самостоятельным, сколько зависимым от Константинополя.