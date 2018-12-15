Лыжник Устюгов не выступит в спринте на этапе КМ в Давосе

Объявлен состав сборной России на спринтерскую гонку свободным стилем в рамках четвертого этапа Кубка мира в швейцарском Давосе. Среди мужчин не оказалось Сергея Устюгова.

Он не так давно восстановился после травмы, полученной на сборах в Италии - спортсмен повредил большой палец. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе допустила, что Устюгов может быть готов к Давосу, однако, судя по всему, его решено пока поберечь. Отметим, что он уже пропустил этапы Кубка мира в Руке, Лиллехаммере и Бейтостолене.

В заявку мужской сборной, как сообщается на официальном сайте ФЛГР, вошли следующие спортсмены: Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин и Алексей Петухов. Отмечается, что конкретный состав на спринтерскую гонку пока не определен.

Также объявлена заявка женской команды, она выглядит следующим образом: Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова.