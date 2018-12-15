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Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов вошел в заявку на индивидуальную гонку в Давосе

Текст: Данила Жиляев

В воскресенье в швейцарском Давосе в рамках четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам состоится мужская индивидуальная гонка на 15 километров. В заявку сборной России вошел Сергей Устюгов. Список участников гонки опубликован на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Для Устюгова эта гонка станет первой в нынешнем сезоне - он пропустил предыдущие старты из-за восстановления после травмы: он заработал трещину большого пальца руки при падении на сборах в Италии. В связи с этим повреждением Сергею пришлось перенести две операции, после первой из которых ему было разрешено продолжить подготовку к сезону с ограничениями. В ходе второго хирургического вмешательства из травмированного пальца извлекли спицы, после чего Устюгов смог готовиться к соревнованиям уже в менее щадящем режиме.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Вместе с тем, он не выступил сегодня в спринте. Тем не менее, очевидно, он готов к выходу на лыжню, и завтра болельщики смогут наконец увидеть его в деле.

Помимо Устюгова, Россию также будут представлять Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Денис Спицов и Александр Большунов.

Старт индивидуальной гонке будет дан в воскресенье в 13:30 по московскому времени. 

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