Митрополит Иларион - о ситуации вокруг "объединительного собора" на Украине

Митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, умеющий не терять в официальной позиции высокоинтеллектуальность, сейчас особенно необходимую церковным спикерам, подобрал прекрасную метафору для того, что сегодня происходит в Киеве. В день так называемого "объединительного собора" он поделился не комментариями дерганных, а то и ложно освещаемых событий, а своими размышлениями о том, что происходит сегодня в Киеве.

Он начинает свои размышления с первой строки 1-го псалма царя Давида "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых".

Наверное, нет верующего христианина, не знающего эти строки. Тот, кто не идет "на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его" неизменно и побеждает и выигрывает. А " нечестивии", как "прах, возметаемый ветром от лица земли". И сразу понимаешь, кто явил главное мужество сегодня на Украине - воздержавшиеся от участия в "объединительном соборе", направленном на разрушение канонической Церкви и создание вместо нее некоей новой церковной структуры с сильной степенью зависимости от Константинопольского Патриархата. И на "совет нечестивых" направились лишь двое.

Митрополит Иларион напомнил, что "в истории Церкви были соборы Вселенские, были Поместные. А были соборы, которые вошли в историю как "разбойничьи". Не имея такого названия в момент своего проведения, и внешне вроде бы не отличающееся от обычных соборов, они уже после своего окончания были отвергнуты Церковью в своих решениях, а их участники анафематствованы. И становились в церковной памяти и истории "разбойничьими" соборами или получали другие уничижительные названия. Таковыми были собор 449 года, Ферраро-Флорентийский собор 1439 года, на котором Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом, получивший название "грязного" собора. Именно в период действия решений "грязного собора" Константинопольский Патриарх и создал в Киеве митрополию, отдельную от Московской. Она просуществовала около 200 лет, а в 1686 году произошло воссоединена с Русской Церковью, к тому времени имевшей общепризнанный статус Патриархата.

Он также вспомнил и обновленческий "собор" 1923 года, проходивший в Москве под пристальным взором ГПУ и при его поддержке. Его целью была ликвидация канонической Церкви, возглавляемой святым Патриархом Тихоном, и создания вместо нее новой церковной структуры. В момент проведения это был очень представительный по численности собор, но возглавляемый " лжеархиереями- раскольниками. Константинопольский Патриархат этот лжесобор поддержал, но " обновленчество" быстро истощилось, закончилось, несмотря на поддержку советского государства.

Происходящее сегодня в Киеве удивительным образом напоминает то, что 95 лет назад происходило в Москве, считает митрополит Иларион.

"И там и тут - ярко выраженная поддержка Константинополя. И там и тут - активная поддержка государственной власти. И там и тут - кураторы от властей (там был Тучков, здесь Павленко). Только теперь из Константинополя прибыл не архимандрит, а митрополит, а вместо ГПУ действует СБУ, которое попыталось обеспечить явку некоторых архиереев. Одного даже похитили и насильственно доставили в Киев, но он все-таки не пошел на "совет нечестивых".

Участие двух архиереев от канонической Церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать, подчеркивает митрополит Иларион, добавляя, "не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется 6 или 7, а не двое".

"Впечатляют фотографии с "собора". Филарет Денисенко, только недавно заявлявший, что он патриархом был и останется до смерти, сидит без патриаршего куколя, но и без митрополичьего клобука, с обнаженной головой. Остальные - в скуфьях. Как будто не собор проводят, а какую-то тайную сходку, - размышляет митрополит Иларион. - Один из канонических архиереев прибыл в фиолетовом подряснике с накинутой поверх него черной пелеринкой. Экстравагантность нарядов лишь подчеркивает заведомо нелегитимный характер сборища".

Он подчеркнул, что "ни одна Поместная Церковь не направила приветствия этому сборищу, как ни одна не поддержала действий Патриарха Варфоломея по его подготовке на протяжении всего подготовительного периода".

"Каким бы ни был исход "собора", кого бы ни избрали главой создаваемой структуры, уже сейчас очевидно: план Патриарха Варфоломея провалился, склонить каноническую Украинскую Церковь к участию в создании новой структуры не удалось, епископат (за исключением двух предателей) проявил единодушие, стойкость и мужество", пишет митрополит Иларион. Судьба сегодняшнего "лжесобора" повторит судьбу других подобных сборищ, уверен он.

" Его участники будут стерты из исторической памяти Церкви, "как прах, возметаемый ветром с лица земли". А Церковь каноническая, несмотря на оказываемое на нее давление, несмотря на похищения архиереев, вызовы в СБУ священников, захваты храмов, угрозы отчуждения церковного имущества у крупнейших монастырей, стояла и будет стоять. "И врата ада не одолеют ее" .