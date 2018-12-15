Митрополит Онуфрий: Политики разъединяют Церковь на Украине

Каноническая Украинская православная церковь приняла решение не участвовать в начавшемся сегодня в Киеве "объединительном соборе" и следует ему. Резоны неучастия митрополит Онуфрий сегодня еще раз повторил в своем телеинтервью одному из украинских телеканалов.

- У нас есть поместная церковь, нам ничего не нужно, мы имеем намного больше, чем обещают дать тем, кто будет на этом "соборе". У нас все есть. Только нужно терпение, смирение и труды", - подчеркнул архиерей.

По его мнению, политики на Украине разделили церковь "на части и объединить теперь очень тяжело".

"Если бы политики не вмешивались, мы бы уже давно объединились", - сказал он. Но вмешательство политиков продолжает разделять украинское православие.

Прежде всего потому, считает митрополит Онуфрий, что политики решают церковные проблемы по политическим лекалам, которые, разумеется, неприменимы к церковной жизни. Поскольку она, как подчеркивает митрополит Онуфрий, "совершенно другая".