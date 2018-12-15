70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за новых протестов

В субботу, 15 декабря, 69 тысяч французских полицейских вышли на улицы для охраны правопорядка из-за возможных протестов "желтых жилетов".

При этом только во французской столице мобилизованы 8 тысяч правоохранителей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. В Париже заступили на дежурство полицейские бронемашины. Утром, по сообщению прокуратуры, были задержаны по меньшей мере шесть человек. Подробности задержания пока неизвестны.

Кроме того, в центре города сильно нарушено движение транспорта. Закрыты около 40 станций метро, несколько линий пригородных электричек. Также ожидаются сбои на десятках линий наземного транспорта и экспрессов в парижские аэропорты, передает РИА Новости.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября. В субботу акции пройдут уже в пятый раз. Протестующие выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Несмотря на то, что власти пошли на некоторые уступки, лидеры движения полагают, что предложенных мер недостаточно.