Новости

Кристиан Бэйл: При знакомстве Трамп решил, что я - настоящий Бэтмен 12:45
Видео: Поскользнувшийся пешеход эффектно кувыркнулся через голову 12:43
Трейлер: Хищник против Санты и его оленей в специальном мультфильме 12:25
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля 12:13
Лыжник Устюгов не выступит в спринте на этапе КМ в Давосе 12:08
В Крыму заявили о параллельной реальности в государствах ЕС 12:00
Как безопасно ездить зимой: семь важных правил 12:00
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 11:50
В центре Москвы мужчина попытался зарезать полицейского 11:37
ЕС соберет в Румынии неформальный саммит о будущем Европы 11:27
Хулиганы погасили старейший в России Вечный огонь 11:23
70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за новых протестов 11:13
Самолет индийской авиакомпании экстренно приземлился из-за угрозы взрыва 10:59
В Якутии 12 человек пострадали в ДТП с пьяным водителем 10:56
Борт "ИрАэро" из Хайкоу после посадки в Челябинске вылетел в Москву 10:50
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли четыре человека 10:46
Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом 10:40
Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео 10:20
Автомобили УАЗ подорожали в России 10:05
Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД 09:35
В Сочи по вине аптек дети отравились психоактивными препаратами 09:29
Сибиряк в -40 С° прокатился на ковше экскаватора в нижнем белье 09:20
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД 08:37
Названо самое счастливое место на планете 08:27
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину" 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 11:13
Рубрика: В мире

70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за новых протестов

В субботу, 15 декабря, 69 тысяч французских полицейских вышли на улицы для охраны правопорядка из-за возможных протестов "желтых жилетов".

При этом только во французской столице мобилизованы 8 тысяч правоохранителей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. В Париже заступили на дежурство полицейские бронемашины. Утром, по сообщению прокуратуры, были задержаны по меньшей мере шесть человек. Подробности задержания пока неизвестны.
Почему обещания Макрона не успокоили участников протестов

Кроме того, в центре города сильно нарушено движение транспорта. Закрыты около 40 станций метро, несколько линий пригородных электричек. Также ожидаются сбои на десятках линий наземного транспорта и экспрессов в парижские аэропорты, передает РИА Новости.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября. В субботу акции пройдут уже в пятый раз. Протестующие выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Несмотря на то, что власти пошли на некоторые уступки, лидеры движения полагают, что предложенных мер недостаточно.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео возвращения российских Ту-160 из Венесуэлы
ЕС, Россия и Украина запланировали встречу по газу на январь
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР
Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году