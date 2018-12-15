Первых "убийц" "ГАЗели" в Бресте собрали без решеток радиатора

Первый десяток экземпляров грузовых фургонов МАЗ в тестовом режиме собраны на заводе "Брестмаш" в Беларуси по лицензии китайской компании JAC Motors.

Любопытно, что на новых автомобилях, стоящих в помещениях предприятия, отсутствуют радиаторные решетки. Как выяснилось, автопроизводители до сих пор не определились, какие именно "шильдики" повесить на "нос" будущим "убийцам" "ГАЗелей". О "звездном" логотипе JAC речь не идет - на заводе выбирают между тремя буквами "МАЗ" в традиционном исполнении и изображением зубра.

Всего до конца года на "Брестмаше" намерены выпустить по методу крупноузловой сборки 50 автомобилей из китайских машинокоплектов - 35 пассажирских 16-местных микроавтобусов и 15 фургонов. Планы при этом грандиозные - довести объемы производства до 2 тысяч автомобилей в год и увеличить уровень локализации.

По словам директора завода Василия Коховича, проблем с многими комплектующими не возникнет. По крайней мере, с бобруйскими покрышками, антопольскими материалами для отделки салона, бобруйским электрооборудованием, осиповичским пластиком и минскими сиденьями. В ноябре МАЗ запустил совместный проект с китайской компанией "Вейчай" по производству двигателей. Один из образцов вполне подходит для фургонов и микроавтобусов. А в будущем под Брестом построят аккумуляторный завод.

Сейчас фургоны МАЗ-365022 (как и микроавтобусы МАЗ-281040) оснащают турбодизелем JAC-HFC4DE1-1D (Евро-5) объемом 2,8 литра и мощностью 149,5 л.с. и 6-ступенчатой "механикой" JAC-LC6T32. Но замене комплектующих на белорусские JAC Motors мешать не должна.

Сборка фургонов МАЗ на «Брестмаше». Фото: auto.tut.by.

- Китайская сторона здесь участвует только в части поставок комплектующих, - приводит слова Коховича портал Tut.by. - Никакого долевого участия нет, совместного предприятия - нет, акций у китайской стороны - тоже нет никаких. Это бизнес-проект Минского автомобильного завода. МАЗ платит деньги, получает комплектующие - и мы собираем.

Собственно, поэтому автомобили будут называться МАЗ, а не JAC Sunray.

- Партнеры в этой части с нами согласились. Остальные предлагали собирать Mercedes или "ГАЗель", - подчеркнул топ-менеджер.

Кстати, о Mercedes и о "ГАЗелях". Внешне новые МАЗы сильно напоминают немецкие Sprinter, дизайном которых, видимо, вдохновились в итальянском бюро JAC Motors. А что касается российских LCV, то именно с ними и будут соперничать белорусские. Их цены пока не называются, но нижегородские автомобили станут своеобразным ориентиром для МАЗа. А потому, как задумывают в Беларуси, найдут спрос и за ее границами.

- Интерес к будущим автомобилям проявили в первую очередь наши силовые структуры - Минобороны, МВД, МЧС, пограничники. Есть интерес от физлиц к грузовым фургонам. А вообще мы видим перспективы реализации техники как в Беларуси, так и в других странах СНГ, - цитирует Коховича издание "Вечерний Брест".