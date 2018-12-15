Пинск принял титул новой культурной столицы Беларуси

Титул белорусской культурной столицы перешел от Новополоцка красивейшему региону Полесья - древнему Пинску. Передача статуса, сообщает БЕЛТА, состоялась в Новополоцке в присутствии заместителя министра культуры Сергея Шереметьева.

Мэр Новополоцка Дмитрий Демидов напомнил, что в истекшем году в городе "прошли уже полюбившиеся и ставшие его визиткой международный конкурс исполнителей эстрадной песни, межгосударственный конкурс юных пианистов "Музычная лілея". На праздновании 60-летия Новополоцк принял фестиваль "Песня года Беларуси".

А чем сегодня славен и богат Пинск, который еще девять веков назад был водной магистралью для судов "из варяг в греки"? От иных городов Полесья он, прежде всего, отличается своей архитектурой. Например, как и в Иерусалиме - вечном городе трех религий - в Пинске соседствуют церкви, костелы и синагоги, а рядом мирно живут более десяти религиозных общин.

Правда, старожилы предупреждают, что, попав на его улицы, можно потеряться от пестроты вековых наслоений - бруклинские дома и парижские мансарды, еврейские улочки и монастырские дворики, а на городской площади - памятник Ленину. Все это создает свой особый малый мир исторической летописи.

Вглядываясь в дворики монастыря францисканцев, понимаешь, что они очень схожи со своими римскими собратьями, ведь и сам монастырский ансамбль был заложен в XVII веке. Есть в будущей культурной столице артефакты и постарше. Скажем, кафедральный костел Успения Девы Марии и вовсе был первым католическим храмом в этих краях, возведенным за четыре года до конца XIV века.

Знаменит край и своими предками. На этой земле, в деревне Мотоль родился, например, первый президент Израиля - Вейцман, родом из этих мест и Нобелевский лауреат Саймон Смит Кузнец, или просто Семен Кузнец. Здесь не забывают и об отце известного американского писателя и телеведущего Ларри Кинга, вспоминают добрым словом и бабушку премьер-министра Израиля Голды Меир.

Но Полесье - это еще и необъятный край заповедных лесов. Здесь охотились на туров и зубров древнеславянские князья. Поколения славян удачливо добывали куниц и соболей, одаривали мехами королевские дворы и торговали со всей Европой.

Особенно ценно, что по наличию памятников архитектуры и градостроительства, истории Пинск считается одним из уникальных городов страны: в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено более 180 объектов.

Уверенность в том, что наступающий год "станет ярким и насыщенным событиями для пинчан", выразил председатель Пинского горсовета Леонтий Лемешевский.

Напомним, что первым статус культурной столицы РБ в 2010 году получил Полоцк, в 2011 году эстафету принял Гомель, затем - Несвиж, Могилев, Гродно и Брест. В 2016 году титул культурной столицы носил Молодечно, в 2017-ом - Бобруйск.