Полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов", которые попытались прорваться к Триумфальной арке на Елисейских полях, сообщает телеканал France24.

После этого манифестанты выдвинулись в сторону Елисейского дворца, квартал вокруг которого блокирован силами правопорядка. Между тем в Париж прибывают все новые группы протестующих. По данным властей, в столице порядок обеспечат около восьми тысяч полицейских. "В прошлый раз мы достаточно неплохо справлялись с "желтыми жилетами", однако все-таки имели место сцены насилия и грабежей со стороны преступных элементов. Наша цель - справиться с этим явлением", - заявил префект Мишель Дельпеш.

Напомним, правительство Франции объявило об уступках "желтым жилетам", в том числе, речь идет о замораживании на 2019 год экологического налога на топливо и увеличении минимальной оплаты труда. Однако лидеры неформального движения заявили о новом, пятом по счету, походе на Париж.

