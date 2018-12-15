Мэрия одобрила проект метро до Внуково

Ранее анонсированный проект строительства метро во Внуково окончательно одобрен властями Москвы. Как сообщил в субботу заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, утвержден необходимый маршрут Калининско-Солнцевской линии с двумя станциями, передает "Интерфакс".

После "Рассказовки" на "желтой" ветке построят еще станцию "Пыхтино". Она будет находиться в одноименном поселении на Боровском шоссе. Далее метро дойдет до станции "Внуково". По словам Хуснуллина, станция будет нужна не столько пассажирам аэропорта, сколько местным жителям, работающим в старых границах Москвы. С наземным транспортом у аэровокзала и так все в порядке: есть автобусы, такси, аэроэкспресс.

По оценкам Хуснуллина, метро во Внуково реально построить к концу 2022 года, чтобы в 2023-м открыть движение.