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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейский лишился глаза при взрыве под Москвой

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудник столичной полиции получил тяжелейшие травмы при взрыве военного снаряда в Подмосковье. Как сообщили пресс-службе регионального ГСУ СК, участковый лишился глаза и кисти.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Участковый находится в больнице и пока не пришел в сознание. Следователи тем временем осмотрели его машину. Специалисты пытаются определить место, где произошел взрыв. Предстоит также выяснить, что именно рвануло в руках у полицейского. Назначена доследственная проверка.

Ранее "РГ" сообщала, что раненого участкового из Марьиной Рощи нашел водитель, проезжавший сегодня по трассе А-108 недалеко от Орехово-Зуево. По предварительной версии, участковый нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, и он взорвался в руках.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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