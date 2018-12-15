Полицейский лишился глаза при взрыве под Москвой

Сотрудник столичной полиции получил тяжелейшие травмы при взрыве военного снаряда в Подмосковье. Как сообщили пресс-службе регионального ГСУ СК, участковый лишился глаза и кисти.

Участковый находится в больнице и пока не пришел в сознание. Следователи тем временем осмотрели его машину. Специалисты пытаются определить место, где произошел взрыв. Предстоит также выяснить, что именно рвануло в руках у полицейского. Назначена доследственная проверка.

Ранее "РГ" сообщала, что раненого участкового из Марьиной Рощи нашел водитель, проезжавший сегодня по трассе А-108 недалеко от Орехово-Зуево. По предварительной версии, участковый нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, и он взорвался в руках.