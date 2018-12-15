Новости

Самолет индийской авиакомпании экстренно приземлился из-за угрозы взрыва 10:59
В Якутии 12 человек пострадали в ДТП 10:56
Борт "ИрАэро" из Хайкоу после посадки в Челябинске вылетел в Москву 10:50
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погибли четыре человека 10:46
Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом 10:40
Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео 10:20
Автомобили УАЗ подорожали в России 10:05
Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД 09:35
В Сочи по вине аптек дети отравились психоактивными препаратами 09:29
Сибиряк в -40 С° прокатился на ковше экскаватора в нижнем белье 09:20
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД 08:37
Названо самое счастливое место на планете 08:27
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину" 08:18
Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР 06:25
В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек 06:21
Туристы из Хабаровска не смогли вылететь домой с острова Хайнань 05:45
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative 05:11
Россию и Украину пригласили на переговоры по газу 04:21
Российские ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы 04:15
"Доказательство существования НЛО" замечено в небе над Нью-Йорком 03:45
Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии 03:41
Трамп назначил нового и.о. главы аппарата Белого дома 03:10
Ураганный ветер нарушил паромное сообщение на западе Канады 02:56
В Эквадоре пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом 02:36
В Мексике трое полицейских стали жертвами вооруженного нападения 02:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 10:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

Текст: Юлия Гарднер
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.

По версии компании, в базовый набор для стола входят: домашние салаты оливье с колбасой и сельдь под шубой (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и по одному яблоку на человека.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Россияне назвали самые интересные места для празднования Нового года

"Стоимость базового новогоднего стола в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии - 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой новогодние столы в России", - цитирует РИА Новости сообщение.

На блюда для встречи праздника не придется много тратить жителям Ставрополя, Новосибирска, Липецка и Омска. В Мурманске, Приморье, Магадане и Вологде, как и в Якутии, цены гораздо выше. Москвичи выложат за продукты 354 рубля, петербуржцы - 313 рублей. А вот средняя стоимость базового набора продуктов для новогоднего стола по России, согласно данным компании, равна 295 рублям на человека.

К примеру, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее опять-таки придется заплатить жителю Якутии - 431 рубль, а меньше всех -  проживающим в Курганской области - 141 рубль.

Традиционный оливье в среднем по стране будет стоить 25 рублей на человека. При этом самый дорогой майонез эксперты также нашли в Якутии - 252 рубля за килограмм, самый дешевый - в Твери, за 113 рублей.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь ДФО Магаданская область ДФО Приморский край ДФО Якутия ЦФО Москва ПФО Оренбургская область Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы
Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР
Россию и Украину пригласили на переговоры по газу
Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину"