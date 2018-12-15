Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.

По версии компании, в базовый набор для стола входят: домашние салаты оливье с колбасой и сельдь под шубой (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и по одному яблоку на человека.

"Стоимость базового новогоднего стола в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии - 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой новогодние столы в России", - цитирует РИА Новости сообщение.

На блюда для встречи праздника не придется много тратить жителям Ставрополя, Новосибирска, Липецка и Омска. В Мурманске, Приморье, Магадане и Вологде, как и в Якутии, цены гораздо выше. Москвичи выложат за продукты 354 рубля, петербуржцы - 313 рублей. А вот средняя стоимость базового набора продуктов для новогоднего стола по России, согласно данным компании, равна 295 рублям на человека.

К примеру, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее опять-таки придется заплатить жителю Якутии - 431 рубль, а меньше всех - проживающим в Курганской области - 141 рубль.

Традиционный оливье в среднем по стране будет стоить 25 рублей на человека. При этом самый дорогой майонез эксперты также нашли в Якутии - 252 рубля за килограмм, самый дешевый - в Твери, за 113 рублей.