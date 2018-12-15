Туристы из Хабаровска не смогли вылететь домой с острова Хайнань

Рейс из города Хайкоу (Хайнань, КНР), на котором туристы, клиенты туроператора "Жемчужная река", должны были вернуться в Хабаровск, отложен на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "ИрАэро" обещала вывыезти людей домой в четверг, затем полет отложили до пятницы, затем - до ночи субботы.

- Рейс отложен на неопределенное время, - сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.

По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, авиакомпания планировала выполнить перелет по маршруту Хайкоу-Хабаровск-Челябинск-Москва, но позже заявила о рейсе Хайкоу-Москва. А все потому, что Ростуризм посчитал неприемлемым для туристов вариант перелета из Хайкоу в Хабаровск и Челябинск через Москву. К тому же, многие россияне отказались лететь по измененному маршруту и вернулись в отели. Ассоциация направит на Хайнань три рейса, чтобы вывезти туристов. Все они будут отправлены в Москву, в аэропорты Внуково и Жуковский.