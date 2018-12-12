Новости

Кононенко и Прокопьев провели за бортом МКС 7 часов 45 минут 03:50
Кошка месяц дожидалась владельцев у сгоревшего дома в Калифорнии 03:44
Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области 03:00
Россиян отправляли на Хайнань с билетом "в одну сторону" 02:54
Десять туристов пострадали в ДТП с участием автобуса под Псковом 02:31
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:49
"Тоттенхэм" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:26
"Ливерпуль" обыграл "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов 01:09
В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину 00:54
Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
Военные вступили в перестрелку с напавшим на людей в Страсбурге 00:32
Цена европейского газа для Украины установила рекорд 00:02
Два человека ранены и один убит в перестрелке в Страсбурге 11.12.2018
ФАС подтвердила факт следственных действий МВД и ФСБ в московском офисе 11.12.2018
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве 11.12.2018
Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов 11.12.2018
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать 11.12.2018
Романтическая история любви веронской пары в украшениях Magerit 11.12.2018
В Китае задержан бывший канадский дипломат 11.12.2018
"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву" 11.12.2018
Захарова назвала призывом к терроризму слова Мосийчука о Крымском мосте 11.12.2018
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 11.12.2018
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 11.12.2018
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 11.12.2018
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 11.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
12.12.2018 02:54
Рубрика: Экономика

Россиян отправляли на Хайнань с билетом "в одну сторону"

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Компания "Жемчужная река", из-за которой на китайском острове Хайнань застряли 1533 российских туриста, выдавала клиентам квитанцию электронного билета на несуществующие рейсы.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Росавиация прокомментировала ситуацию с туристами в Хайнане

Как пояснили ТАСС в Росавиации, в турпакете значилась воздушная перевозка, которую 8 декабря должна была выполнить компания "Пегас Флай". Но данный перевозчик прекратил летать в Хайкоу (город на острове Хайнань) еще в конце ноября.

"Маршрут-квитанция содержит недостоверную информацию. По сути, это фальсификация документа. Туроператор нарушил закон о туристской деятельности", - рассказал представитель Росавиации Сергей Извольский. По его словам, о фактах мошенничества проинформированы правоохранительные органы.

На данный момент в КНР находятся более 230 клиентов "Жемчужной реки". Ранее в Минэкономразвития корреспонденту "РГ" сообщили, что разработан оптимальный график осуществления вывозных рейсов. Застрявших туристов вывозит не только компания "ИрАэро", но и "Алроса".

Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань

Напомним, 1165 человек не смогли вовремя вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск. Причиной сложившейся ситуации стало неисполнение туроператором своих обязательств перед авиакомпанией "ИрАэро".

Экономика Туризм Правительство Минтранс Росавиация Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ