Россиян отправляли на Хайнань с билетом "в одну сторону"

Компания "Жемчужная река", из-за которой на китайском острове Хайнань застряли 1533 российских туриста, выдавала клиентам квитанцию электронного билета на несуществующие рейсы.

Как пояснили ТАСС в Росавиации, в турпакете значилась воздушная перевозка, которую 8 декабря должна была выполнить компания "Пегас Флай". Но данный перевозчик прекратил летать в Хайкоу (город на острове Хайнань) еще в конце ноября.

"Маршрут-квитанция содержит недостоверную информацию. По сути, это фальсификация документа. Туроператор нарушил закон о туристской деятельности", - рассказал представитель Росавиации Сергей Извольский. По его словам, о фактах мошенничества проинформированы правоохранительные органы.

На данный момент в КНР находятся более 230 клиентов "Жемчужной реки". Ранее в Минэкономразвития корреспонденту "РГ" сообщили, что разработан оптимальный график осуществления вывозных рейсов. Застрявших туристов вывозит не только компания "ИрАэро", но и "Алроса".

Напомним, 1165 человек не смогли вовремя вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск. Причиной сложившейся ситуации стало неисполнение туроператором своих обязательств перед авиакомпанией "ИрАэро".