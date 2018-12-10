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10.12.2018 21:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стали известны даты возвращения туристов "Жемчужной реки" в Россию

Текст: Татьяна Шадрина

Туристы "Жемчужной реки" (1165 человек) должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск с 11 по 14 декабря, сообщается на сайте Минтранса.

Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные страны у российских туристов

Такое решение было принято на совещании в Минтрансе при участии Росавиации, Минэкономразвития и Ростуризма, представителей туриндустрии и авиакомпаний.

На китайском острове Хайнань сейчас 1533 туриста туроператора "Жемчужная река". С просроченными билетами только 368 россиян. Они не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря.

Вывозом пассажиров, кроме перевозчика "ИрАэро", займется авиакомпания "Алроса".

Минтранс с коллегами из других ведомств держат ситуацию на особом контроле и обеспечат возвращение всех соотечественников на родину.
 

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