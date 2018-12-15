На новом катере связи Балтийского флота подняли Военно-морской флаг

В Калининградской области впервые подняли флаг ВМФ на новейшем катере связи Балтийского флота. Церемония состоялась сегодня, 15 декабря, в городе Балтийске, где расположена главная военно-морская база флота.

Катер проекта 1388НЗ "Баклан" "КСВ-2168" построило для Балтийского флота нижегородское предприятие "Сокольская судоверфь", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа по Балтфлоту. Торжественный ритуал подъема флага прошел в соединении надводных кораблей охраны Балтийского флота. В мероприятии приняли участие представители руководства флота и завода-изготовителя, военнослужащие Балтийской военно-морской базы.

Новейший катер будет решать специальные задачи по обеспечению связи с группировкой кораблей. Ранее, осенью текущего года, Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения "Александр Евланов", также построенный в Нижегородской области. Он предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей.