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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поздравил режиссера Юрия Темирканова

Фото: Константин Завражин
Текст, фото: Айсель Герейханова

Владимир Путин приехал на гала-концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова. Десятого декабря ему исполнилось 80 лет.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава государства сел рядом с режиссером и посмотрел первое отделение концерта. Перед вторым отделением Путин поздравил юбиляра. По его словам, в этом выдающемся зале филармонии - на одной из лучших европейских и мировых музыкальных площадок - выступали мировые звезды первой величины.

"В этой плеяде, безусловно, и наш юбиляр. Благодаря Юрию Хатуевичу и людям его масштаба мы - я сейчас скажу от имени музыкальных обывателей, не специалистов, не музыкантов - мы погружаемся в волшебный, бесконечный мир музыки, мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб. Благодаря Юрию Хатуевичу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами”.

Путин поблагодарил маэстро от лица сотен тысяч и миллионов любителей музыки.

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