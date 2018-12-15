Путин поздравил режиссера Юрия Темирканова

Владимир Путин приехал на гала-концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова. Десятого декабря ему исполнилось 80 лет.

Глава государства сел рядом с режиссером и посмотрел первое отделение концерта. Перед вторым отделением Путин поздравил юбиляра. По его словам, в этом выдающемся зале филармонии - на одной из лучших европейских и мировых музыкальных площадок - выступали мировые звезды первой величины.

"В этой плеяде, безусловно, и наш юбиляр. Благодаря Юрию Хатуевичу и людям его масштаба мы - я сейчас скажу от имени музыкальных обывателей, не специалистов, не музыкантов - мы погружаемся в волшебный, бесконечный мир музыки, мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб. Благодаря Юрию Хатуевичу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами”.

Путин поблагодарил маэстро от лица сотен тысяч и миллионов любителей музыки.