Крымский аквапарк отремонтируют после падения на него грузовика

Крымский отель "Ялта Интурист", на аквапарк которого сегодня упал грузовик, уже приступил к ремонту центра развлечений на воде. Об этом сообщила служба по связям с общественностью гостиничного комплекса "Ялта Интурист".

После аварии в отеле не только отремонтируют водные горки, но и укрепят ограждения, через которые перелетела тяжелая машина. Сейчас аквапарк закрыт для посетителей, но к будущему курортному сезону здесь все приведут в порядок.

- К майским праздникам горки аквапарка, как всегда, будут работать для гостей в полном объеме, - уточнили в отеле.

По данным гостиничного комплекса, сейчас устанавливается размер ущерба нанесенного в результате происшествия. В отеле также отметили, что никто из отдыхающих не пострадал и инцидент никак не отразится на предоставлении услуг гостиничным комплексом.

Напомним, сегодня грузовой автомобиль, двигаясь по горной дороге, расположенной выше отеля "Ялта Интурист" в Ялте, выехал за пределы полосы движения и сбив ограждение сорвался с обрыва. Пролетев несколько десятков метров по крутому склону, машина буквально рухнула на находившийся внизу водный аттракцион. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель успел выпрыгнуть из потерявшей управление машины. В аквапарке также нет жертв.