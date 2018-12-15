В Крыму заявили о параллельной реальности в государствах ЕС

Позиция стран Европейского союза относительно провокаций Украины в Керченском проливе и Азовском море является отражением параллельной реальности, в которой находятся эти государства. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Государственного совета Крыма Владимир Бобков.

- Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз, - сказал Бобков, комментируя последние заявления ЕС относительно намерения поддержать позицию Украины в конфликте вокруг Керченского пролива.

Эти шаги, по мнению крымского парламентария, являются оправданием санкционной антироссийской политики ЕС не имеющей перспективы.

Напомним, Украина продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива в связи с задержанием военных катеров этой страны, нарушивших пограничный режим РФ. Высокопоставленные украинские военные заявляли, что можно ожидать новых подобных действий со стороны ВМСУ. Президент Петр Порошенко сделал заявление о "начале войны" с Россией.