Новости

Путин сходит в цирк, так как обещал Кобзону 17:32
Видео: На границе Украины нашли еще одно "кладбище иномарок" 17:31
Пилот погиб при крушении самолета Су-27 под Житомиром 17:17
Белорусы за пять лет возвели в Калужской области 20 многоквартирных домов 17:16
Путин: Надеюсь, что закон о культуре будет согласован к марту 2019 года 17:15
Крымский аквапарк отремонтируют после падения на него грузовика 17:04
Полицейский лишился глаза при взрыве под Москвой 17:02
РПЦ: Церковь на Украине будет "на коротком поводке" у Константинополя 16:51
Путин выступил за увеличение финансирования библиотек 16:47
Путин прокомментировал использование нецензурной лексики в поп-культуре 16:40
Создатели АПЛ рассказали на Севмаше о "революции под водой" 16:36
В Госдуме используют идеи молодых законодателей 16:18
Путин поддержал идею объявить Год народного творчества в 2020 году 16:18
На новом катере связи Балтийского флота подняли Военно-морской флаг 16:15
Киселев рассказал о разговоре с Путиным 16:04
Президент потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров в регионах 16:00
Путин: Наркотики - это путь к деградации нации 15:58
Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых 15:44
"Челси" накажет своих болельщиков за расизм 15:44
Эксперты определили лучшие и худшие автомобили на вторичном рынке РФ 15:43
Челябинский губернатор извинился за угрозы экс-заместителя инвалиду 15:40
Мякяряйнен выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене 15:20
Более 70 "желтых жилетов" задержаны в Париже 15:12
Исследование: что и сколько смотрели россияне в 2018 году 15:10
В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве снаряда времен войны 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 16:51
Рубрика: В мире

РПЦ: Церковь на Украине будет "на коротком поводке" у Константинополя

Текст: Елена Яковлева

Вместо самостоятельности - жизнь "на очень коротком поводке" у Константинопольского патриархата. Таковы, по мнению пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, перспективы у последователей создаваемой сейчас на Украине "новой церкви".

Митрополит Онуфрий: Политики разъединяют Церковь на Украине

Он обратил внимание на то, что сегодня "все документы формулируются в Стамбуле, все бумаги согласуются там", а представители раскольнических структур, выбравшие себе Константинополь для признания и - хоть и без оглядки на каноны и законы церковной жизни, получившие его, просто-напросто не допускаются ни до какого обсуждения документов, определяющих будущую жизнь "новой церкви" на Украине. Они просто получают готовые документы, которые обязаны утвердить.

"Вокруг шеи затягивается удавка, - сказал пресс-секретарь патриарха в телеэфире НТВ. - Они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений. Все ключевые решения должны быть согласованы со Стамбулом. И, собственно, что у них остается из их самостоятельности? Да, в общем-то, ничего".

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал способ "хватать и не пущать" неэффективным
Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых
В Минобороны РФ объяснили, почему Ту-160 достоин места в музее
Пилот погиб при крушении самолета Су-27 под Житомиром
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ