РПЦ: Церковь на Украине будет "на коротком поводке" у Константинополя

Вместо самостоятельности - жизнь "на очень коротком поводке" у Константинопольского патриархата. Таковы, по мнению пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, перспективы у последователей создаваемой сейчас на Украине "новой церкви".

Он обратил внимание на то, что сегодня "все документы формулируются в Стамбуле, все бумаги согласуются там", а представители раскольнических структур, выбравшие себе Константинополь для признания и - хоть и без оглядки на каноны и законы церковной жизни, получившие его, просто-напросто не допускаются ни до какого обсуждения документов, определяющих будущую жизнь "новой церкви" на Украине. Они просто получают готовые документы, которые обязаны утвердить.

"Вокруг шеи затягивается удавка, - сказал пресс-секретарь патриарха в телеэфире НТВ. - Они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений. Все ключевые решения должны быть согласованы со Стамбулом. И, собственно, что у них остается из их самостоятельности? Да, в общем-то, ничего".