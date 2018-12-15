Сторонники Brexit перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне

В Лондоне около двадцати человек в желтых жилетах перекрыли автомобильное движение на Вестминстерском мосту. При этом демонстранты выкрикивали "Brexit сейчас".

Попавшие в пробку водители нервничали и просили протестующих уйти с проезжей части. В какой-то момент завязалась потасовка. Разнимать людей пришлось полиции, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

"Да, движение было ненадолго перекрыто небольшой группой. Никаких задержаний произведено не было, ситуация под контролем", - рассказали в Скотленд-ярде.

Напомним, Вестминстерский мост находится недалеко от британского парламента, где должно состояться голосование по соглашению с Евросоюзом (ЕС) об условиях Brexit. А выход Соединенного Королевства из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.