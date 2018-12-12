Британский парламент устроит экстренные дебаты

Голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit пройдет до 21 января 2019 года. Парламентские дебаты по условиям сделки с Брюсселем, официально начавшиеся четвертого декабря, продолжатся с того момента, когда они были приостановлены решением кабмина.

У парламентариев будет два дня, включая день голосования, на то, чтобы закончить обсуждение проекта сделки, передает ТАСС. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Между тем она отметила, что уже выработанное и согласованное с Евросоюзом соглашения - "правильная сделка для Великобритании".

Мэй пообещала членам парламента, что она еще раз попытается донести до европейских лидеров сомнения британцев в надежде добиться каких-либо уступок.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.