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12.12.2018 05:00
Рубрика: В мире

Британский парламент устроит экстренные дебаты

Голосование британского парламента по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit пройдет до 21 января 2019 года. Парламентские дебаты по условиям сделки с Брюсселем, официально начавшиеся четвертого декабря, продолжатся с того момента, когда они были приостановлены решением кабмина.

Фото: EPA
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У парламентариев будет два дня, включая день голосования, на то, чтобы закончить обсуждение проекта сделки, передает ТАСС. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Между тем она отметила, что уже выработанное и согласованное с Евросоюзом соглашения - "правильная сделка для Великобритании".

Мэй пообещала членам парламента, что она еще раз попытается донести до европейских лидеров сомнения британцев в надежде добиться каких-либо уступок.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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