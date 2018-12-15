Тяжелобольной мальчик Артем Пальянов, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, рассказал Владимиру Путину, что вертолетная прогулка прошла "обалденно". Так он отреагировал на вопрос президента, который в телефонном разговоре поинтересовался у него о впечатлениях от полета.

"Хочу поздравить тебя, братьев твоих - и того, который совсем маленький, и того, кто побольше, маму, папу - всех еще раз поздравляю с наступающим Новым годом", - в ответ заявил Путин.

В начале декабря Владимир Путин, осматривая на форуме добровольцев стенд акции "Мечтай со мной", увидел на нем пять размещенных конвертов. Волонтеры сказали, что в них - письма с желаниями тяжелобольных детей, и предложили Путину выбрать одно из посланий. Президент забрал все письма.

В одном из конвертов находилось письмо от Артема Пальянова, который мечтал увидеть Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин тогда пообещал, что в один из своих визитов в город на Неве исполнит детскую мечту. В эту субботу мальчик с отцом и братьями после чаепития с президентом совершили полет на вертолете над Санкт-Петербургом.