Участвовавшие в"объединительном соборе" иерархи УПЦ объявлены раскольниками

Только два митрополита из возможных 90 и ожидаемых 10, рискнули сегодня приехать на так называемый "объединительный собор", попытавшийся создать по политическому проекту украинских властей новую "единую поместную церковь". Несмотря на то, что Архиереский собор их церкви принял решение не участвовать в этом соборе.

Сегодня стало известно, что эти двое участников - Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) - исключены из канонической Украинской православной церкви. Об этом официально сообщил спредседатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ архиепископ Климент.

"Мы только констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместной церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не числятся", - передает одно из украинских агентств слова архиепископа Климента.