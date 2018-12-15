В Госдуме рассказали о пользе Порошенко от автокефалии на Украине

В Госдуме прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о создании украинской автокефальной церкви. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников объяснил, чем руководствуются киевские власти.

Свое заявление Порошенко сделал на так называемом "объединительном соборе" в Киеве, который избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. Каноническая УПЦ не участвовала в мероприятии.

Калашников считает, что украинский президент пытается использовать религию в своих целях.

- Королям или псевдокоролям всегда хотелось иметь религию как инструмент. Это не нами придумано, всегда это было со времен существования церкви, - напомнил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

По мнению Калашникова, Порошенко в данном случае исходит из "своих националистических, сугубо олигархических понятий". Он старается поставить религиозные институты "на службу себе лично, не государству".