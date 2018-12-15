Новости

Саночник Репилов стал лучшим на этапе Кубка мира в США 20:58
Участвовавшие в"объединительном соборе" иерархи УПЦ объявлены раскольниками 20:39
В Госдуме рассказали о пользе Порошенко от автокефалии на Украине 20:25
Двух сбежавших в афинском зоопарке ягуаров застрелили охранники 20:18
Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов 20:02
Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США 20:00
Посольство РФ: Лондон отвлекает население от Brexit с помощью "Скрипалей" 19:48
Путин поздравил режиссера Юрия Темирканова 19:38
Константинополь возмутился тем, что русский священник совершил богослужение в Анталье 18:56
Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии 18:36
Корреспондента RT ранили в лицо в ходе протестов во Франции 18:07
Путин сходит в цирк, так как обещал Кобзону 17:32
Видео: На границе Украины нашли еще одно "кладбище иномарок" 17:31
Пилот погиб при крушении самолета Су-27 под Житомиром 17:17
Белорусы за пять лет возвели в Калужской области 20 многоквартирных домов 17:16
Путин: Надеюсь, что закон о культуре будет согласован к марту 2019 года 17:15
Крымский аквапарк отремонтируют после падения на него грузовика 17:04
Полицейский лишился глаза при взрыве под Москвой 17:02
РПЦ: Церковь на Украине будет "на коротком поводке" у Константинополя 16:51
Путин выступил за увеличение финансирования библиотек 16:47
Путин прокомментировал использование нецензурной лексики в поп-культуре 16:40
Создатели АПЛ рассказали на Севмаше о "революции под водой" 16:36
В Госдуме используют идеи молодых законодателей 16:18
Путин поддержал идею объявить Год народного творчества в 2020 году 16:18
На новом катере связи Балтийского флота подняли Военно-морской флаг 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 20:25
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о пользе Порошенко от автокефалии на Украине

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о создании украинской автокефальной церкви. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников объяснил, чем руководствуются киевские власти.

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Свое заявление Порошенко сделал на так называемом "объединительном соборе" в Киеве, который избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. Каноническая УПЦ не участвовала в мероприятии.

Калашников считает, что украинский президент пытается использовать религию в своих целях.

- Королям или псевдокоролям всегда хотелось иметь религию как инструмент. Это не нами придумано, всегда это было со времен существования церкви, - напомнил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

По мнению Калашникова, Порошенко в данном случае исходит из "своих националистических, сугубо олигархических понятий". Он старается поставить религиозные институты "на службу себе лично, не государству".

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о пользе Порошенко от автокефалии на Украине
Посольство РФ: Лондон отвлекает население от Brexit с помощью "Скрипалей"
Путин назвал способ "хватать и не пущать" неэффективным
Корреспондента RT ранили в лицо в ходе протестов во Франции
Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых