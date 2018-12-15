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15.12.2018 12:43
Рубрика: Видео

Видео: Поскользнувшийся пешеход эффектно кувыркнулся через голову

Текст: Вадим Давыденко

В любой, даже самой неловкой ситуации оставайся самим собой, будь уверен, элегантен, как лондонский дэнди, и невозмутим.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Уронил на великосветском рауте канапе или тарталетку - не прерывая беседу, спокойно задвинь ее ногой под торшер или за портьеру. В танце наступил на ногу даме - сделай вид, что это твой особенный стиль ухаживания, и сразу же наступи ей на другую ногу. Поскользнулся на ровном месте на глазах у сотен прохожих - падая, сделай фуэте, потом задний кувырок с прогибом, а в конце сядь на шпагат и белозубо улыбнись аплодирующей публике.

Как-то так живет и мыслит герой этого видеоролика. Поскользнувшись на пешеходном переходе, молодой человек не плюхнулся грузно на пятую точку посреди лужи, не растянулся во весь рост, не сломал и не вывихнул ногу, а вовсе наоборот - ловко кувыркнулся через голову, из кувырка легко, словно ниндзя, вышел на прямые ноги и пошел себе дальше по своим делам. Всегда так лужи переходит, видимо.

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