Вратарь Навас в ближайшее время не покинет "Реал"

Костариканский вратарь "Реала" Кейлор Навас не перейдет в другой клуб в зимнее трансферное окно. Он останется в стане "сливочных" минимум до лета, сообщает Marca.

Голкипер неоднократно выражал недовольство тем, что в последнее время он постоянно находится на лавке. Однако сейчас он не готов покинуть "Реал" - причин отложить уход из клуба у Наваса несколько. Прежде всего, в семье вратаря ожидается пополнение. В начале февраля он снова станет отцом, что усложнит переезд из Мадрида, где он живет со своей семьей с 2014 года.

Но основная причина, которая пока удерживает футболиста в стане "королевского клуба", - отсутствие других достойных вариантов. Топ-клубы Европы в настоящее время не испытывают необходимости приобретать нового вратаря. А с экономической точки зрения мало какой клуб сможет предложить почти 5 миллионов евро, которые Кейлор получает в "Реале".

Поэтому Навас, чей контракт с "Реалом" истекает 30 июня 2020 года, останется игроком "бланкос" как минимум до летнего трансфертного окна. Нынешний наставник команды Сантьяго Солари планирует выпускать его в матчах Кубка Испании. Но, возможно, после последнего крупного поражения от ЦСКА в Лиге чемпионов 0:3 команда окажет давление на тренера, и вратарь будет появляться и в других играх.

- Я уважаю Наваса как человека и восхищаюсь им как игроком. Выбирать состав на игру - это всегда самая неблагодарная часть моей работы, - оправдывается Солари.

32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды - победителем Лиги чемпионов. Место в основе голкипер потерял после того, как летом нынешнего года "Реал" приобрел у "Челси" бельгийца Тибо Куртуа за €35 млн.