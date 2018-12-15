Вышел тизер мрачной американской комедии "Матрешка"

Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".
Пребывающий везде и всюду стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многосерийной черной комедии о девушке в беде от авторов "Силиконовой долины" и "Парков сезонов и отдыха".
В центре истории молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя, которая отправляется на некую обязательную вечеринку, которая оборачивается жутким кошмаром.
Среди сценаристов и режиссеров Лесли Хэдланд ("Смертельное влечение", "Блант говорит") и Джейми Бэббит ("Силиконовая долина", "Диета из Санта-Клариты"). В команду создателей вошла Эми Полер ("Парки и зоны отдыха", "Монстры против пришельцев", "Головоломка").
.@nlyonne co-created @RussianDoll with Amy Poehler & @LeslyeHeadland. Get your first look at co-stars Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, Rebecca Henderson, and Charlie Barnett! #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/7KrFvNr4Od— See What's Next (@seewhatsnext) 14 декабря 2018 г.
В главной роли - мелькающая на экранах с малых лет Наташа Лионн ("Оранжевый - хит сезона", "Дом страха", "Детройт - город рока", "Серая зона", франшиза "Американский пирог", "Антирождение"), которая выступила сорежиссером и сосценаристом шоу.
Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, появится на платформе Netflix 1 февраля.