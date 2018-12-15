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Вышел тизер мрачной американской комедии "Матрешка"

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    15.12.2018, 13:49
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".

Пребывающий везде и всюду стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многосерийной черной комедии о девушке в беде от авторов "Силиконовой долины" и "Парков сезонов и отдыха".

В центре истории молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя, которая отправляется на некую обязательную вечеринку, которая оборачивается жутким кошмаром.

Фото: kinopoisk.ru
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Среди сценаристов и режиссеров Лесли Хэдланд ("Смертельное влечение", "Блант говорит") и Джейми Бэббит ("Силиконовая долина", "Диета из Санта-Клариты"). В команду создателей вошла Эми Полер ("Парки и зоны отдыха", "Монстры против пришельцев", "Головоломка").

В главной роли - мелькающая на экранах с малых лет Наташа Лионн ("Оранжевый - хит сезона", "Дом страха", "Детройт - город рока", "Серая зона", франшиза "Американский пирог", "Антирождение"), которая выступила сорежиссером и сосценаристом шоу.

Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, появится на платформе Netflix 1 февраля.

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