Вышел тизер мрачной американской комедии "Матрешка"

Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".

Пребывающий везде и всюду стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многосерийной черной комедии о девушке в беде от авторов "Силиконовой долины" и "Парков сезонов и отдыха".

В центре истории молодая женщина из Нью-Йорка по имени Надя, которая отправляется на некую обязательную вечеринку, которая оборачивается жутким кошмаром.

Среди сценаристов и режиссеров Лесли Хэдланд ("Смертельное влечение", "Блант говорит") и Джейми Бэббит ("Силиконовая долина", "Диета из Санта-Клариты"). В команду создателей вошла Эми Полер ("Парки и зоны отдыха", "Монстры против пришельцев", "Головоломка").

В главной роли - мелькающая на экранах с малых лет Наташа Лионн ("Оранжевый - хит сезона", "Дом страха", "Детройт - город рока", "Серая зона", франшиза "Американский пирог", "Антирождение"), которая выступила сорежиссером и сосценаристом шоу.

Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, появится на платформе Netflix 1 февраля.