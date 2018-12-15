Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились вполовину

Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 15,233 миллиардов кубических метров, что составляет порядка 49 процентов от необходимого объема, сообщает "Укртрансгаз".

Специалисты объясняют это обстоятельство холодной зимой и большим потреблением топлива предприятиями и бытовыми пользователями. Ранее "Нафтогаз" утверждал, что перед началом отопительного сезона в подземные хранилища закачаны рекордные запасы газа.

Между тем цена газа для Украины из Европы бьет рекорды. Стоимость одной тысячи кубометров "голубого топлива" зафиксирована на уровне 339 долларов. В ноябре цена импортного газа после прохождения таможенных процедур даже превысила это значение.

Напомним, украинские представители уже три года не закупают более дешевый газ из России. От этого страдает население, так как цены на отопление значительно увеличились.