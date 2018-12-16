Уходящий год принес немало парфюмерный открытий, и одним из них стали пять ароматов бренда Noble Royale, основанного в 2017 году в Дубае. Его создатель, Ольга Юрченко, посвятила свою первую коллекцию представителям семьи Романовых: Петру I, Елизавете Петровне, Великой княгине Марии Николаевне, Александру I и Александру III. Почему героями парфюмерного собрания стали именно они? Отчасти, чтобы отойти в сторону от традиционных ассоциаций с ожидаемыми именами и стойкими резковатыми ароматами, которые на Западе по инерции связывают с "русским духом". Эта история - другого толка: более тонкая, камерная и многосоставная.

L`Imperatrice Gardenia

"Императрица Гардения" - парфюмерный сюжет, посвященный Елизавете Петровне. Как и в случае с другими ароматами из коллекции Noble Royale, парфюмерам в качестве "техзадания" разослали историю царственной героини, предложив подобрать ведущие компоненты и найти нужную интонацию для композиции. "У нас было несколько вариантов ароматов, но, когда мне показали гардению, я сразу же согласилась", - говорит Ольга Юрченко. Резковатый и опьяняющий, аромат гардении как нельзя лучше отразил характер Елизаветы Петровны: сильный, властный и, в то же время, не лишенный хрестоматийных женских проявлений. Первая красавица двора, она не терпела соперниц, по несколько раз в день меняла туалеты и оставила после себя свыше 10 000 платьев и несколько сундуков с шелковыми чулками. Все эти противоречия отразил адресованный ей аромат в увенчанном короной белоснежном флаконе: экзотическую гардению мягко сопровождают жасмин, тубероза и белая лилия. Легкую остроту букету дают фрезия и птигрейн, а глубину - сандал, деликатная ваниль и амбра. Впрочем, главный компаньон гардении в этой композиции, противостояние с которым и передает противоречивость характера героини - запах тончайшей перчаточной кожи.