16.12.2018 / 20:19
Парфюмерная коллекция Noble Royale: история царской династии в 5 ароматах
Фото: Noble Royale
Уходящий год принес немало парфюмерный открытий, и одним из них стали пять ароматов бренда Noble Royale, основанного в 2017 году в Дубае. Его создатель, Ольга Юрченко, посвятила свою первую коллекцию представителям семьи Романовых: Петру I, Елизавете Петровне, Великой княгине Марии Николаевне, Александру I и Александру III. Почему героями парфюмерного собрания стали именно они? Отчасти, чтобы отойти в сторону от традиционных ассоциаций с ожидаемыми именами и стойкими резковатыми ароматами, которые на Западе по инерции связывают с "русским духом". Эта история - другого толка: более тонкая, камерная и многосоставная.
L`Imperatrice Gardenia
"Императрица Гардения" - парфюмерный сюжет, посвященный Елизавете Петровне. Как и в случае с другими ароматами из коллекции Noble Royale, парфюмерам в качестве "техзадания" разослали историю царственной героини, предложив подобрать ведущие компоненты и найти нужную интонацию для композиции. "У нас было несколько вариантов ароматов, но, когда мне показали гардению, я сразу же согласилась", - говорит Ольга Юрченко. Резковатый и опьяняющий, аромат гардении как нельзя лучше отразил характер Елизаветы Петровны: сильный, властный и, в то же время, не лишенный хрестоматийных женских проявлений. Первая красавица двора, она не терпела соперниц, по несколько раз в день меняла туалеты и оставила после себя свыше 10 000 платьев и несколько сундуков с шелковыми чулками. Все эти противоречия отразил адресованный ей аромат в увенчанном короной белоснежном флаконе: экзотическую гардению мягко сопровождают жасмин, тубероза и белая лилия. Легкую остроту букету дают фрезия и птигрейн, а глубину - сандал, деликатная ваниль и амбра. Впрочем, главный компаньон гардении в этой композиции, противостояние с которым и передает противоречивость характера героини - запах тончайшей перчаточной кожи.
L`Imperatrice Gardenia. Фото: Noble Royale
Fleur de Marbre
Второй аромат в белоснежном флаконе, "Мраморный цветок" - посвящение Великой княгине Марии Николаевне, любимой дочери императора Николая I и первой полноправной хозяйке Мариинского дворца. Современники отмечали как ее "мраморную красоту" - Мария Николаевна была обладательницей гладкой нежной кожи и выразительных голубых глаз, так и жесткий властный характер. Цветы украшали ее покои на протяжении всего года: васильки и незабудки сменялись ландышами, жасмином и флердоранжем, а ее сад уркашали самые разные сорта розы - ее любимого цветка.
В посвященном княгине аромате солируют белые цветы, но сохранять безупречную белизну было бы слишком просто. Поэтому им подыгрывают бергамот и зеленое яблоко - в верхних нотах, мускус, амбра и запах светлой замши, которые обеспечивают контраст и придают теплоту, и, наконец, ностальгические нотки гелиотропа и пачули, придающие "Мраморному цветку" легкую винтажность.
Fleur de Marbre. Фото: Noble Royale
Tobacco Dinasty
О том, кто первым привез в Россию табак, знают не только в самой России, но и далеко за ее пределами: парфюм с этим вынесенным в название компонентом посвящен Петру I. Не нуждающийся в представлении, последний русский Царь и Первый Император Всероссийский - пожалуй, самый предсказуемый фигурант Романовской коллекции. Тем более неожиданные эмоции вызывает посвященный ему аромат: яркий, сильный - и при этом тонкий и молочно-нежный, полный экзотических нот и порождающий самые противоречивые ассоциации. Букет, посвященный Петру Великому, беззастенчиво-роскошен: здесь и слегка подкопченная мадагаскарская ваниль, и шоколадно-ромовый аромат бобов тонка, и дурманящее благоухание кардамона, корицы, аниса и имбиря, и смолистая сладость бензола, и - по контрасту - тонкая нежная роза: как отсылка к разбитым со свойственным императору размахом садам Петергофа. "Tobacco Dinasty", безусловно, мужской - несмотря на отчетливые сладкие ноты, и, несомненно, потенциально привлекателен для женщин - тех, кого сложно испугать запахами табака или пряностей.
Tobacco Dinasty. Фото: Noble Royale
Majestueux Vetiver
"Мистический ветивер" - это парфюмерная история Александра I, одного из самых загадочных российских императоров, которого Петр Вяземский называл "Сфинксом, не разгаданным до гроба". Он взошел на престол в 1801 году после того, как в результате заговора был убит его отец Павел I. Говорят, именно пережитое потрясение - узнав о кончине родителя он упал в обморок, оставило на нем серьезный отпечаток и заставило обратиться к разного рода мистическим знаниям. Всю свою жизнь он искал тайные знаки и, как пишут историки, они отвечали ему взаимностью. Случай, когда на церковной службе 1812 года - в самый драматический для страны момент - он открыл выпавшую из рук Библию и по содержанию псалма отчетливо понял, что Россия выйдет из войны победителем, стала притчей во языцех. Глубокий и торжественный, аромат "Majestueux Vetiver" одновременно окутывает запахами лавандовых полей, средиземноморских садов, тронутой дождем лесной чащи и яркой весенней свежести. В нем звучит и неуловимо дымный аромат ветивера, уравновешенный бархатистыми амброй, пачулями и ванилью, и тронутые южным солнцем кипарис с бергамотом, и, наконец, жгучие специи, которые согревают и, в то же время, придают остроту.
Majestueux Vetiver. Фото: Noble Royale
Cuir Magnifique
Этот аромат - посвящение "Царю-Миротворцу" Александру III: за годы его правления страна пережила бурный экономический рост и не участвовала ни в одной войне. Эпоха вошла в историю как "период мира и роскоши" - и таким же, роскошным, праздничным и бархатистым получился и парфюм "Великолепная кожа". В нем сплелись запахи кожи - тонкой и благородной, из которой шили дамские туфельки и театральные сумочки, и цветочные ноты жасмина, фрезии и ландыша, которыми украшали бальные залы. Зеленые аккорды ветивера и артемизии нисколько не противоречат сумрачно-лиловым нотам фиалки и ириса. Благородное звучание кожи усиливают бергамот, лимон и кедр, а корица и ваниль дают легкий сладкий шлейф. Говорят, "Великолепная кожа" имеет свойство трансформироваться, демонстрируя на первом плане то одни, то другие свои стороны. Например, на мужчинах он звучит острым и пряным, на женщинах - тонким и обволакивающим, с ирисом и фиалкой в главных партиях. Так, или иначе, этот чувственный чуть ностальгический аромат имеет запах роскоши, благополучия и предвкушения праздника.
Cuir Magnifique. Фото: Noble Royale
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