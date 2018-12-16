Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать

"Лада Гранта" до последнего года - самый популярный и продаваемый автомобиль в России. Модель пришла как глобальная замена вазовской "классике" и "зубилам" из 90-х, то есть, по задумке должна была быть самой дешевой машиной на российском рынке, при этом хоть как-то отвечать минимальным современным автомобильным стандартам начала XXI века.

Задача, надо сказать, для конструкторов любого автомобильного бренда - не из легких. Для максимальной экономии средств была выбрана политика глобальной доработки самой современной "вазовской" машины века XX-го - "Калины". Проект был назван Low Cost, то есть, "Низкая цена", а потому суть создания свелась к придумыванию того, как максимально приблизить стоимость новинки к прайсу почившей передне- и заднеприводной "классики".

В целом получилось: первые экземпляры, появившиеся в самом конце 2011 года, стоили новыми чуть более двухсот тысяч рублей при симпатичном внешнем виде, хороших потребительских качествах и относительно современных (по крайней мере, для отечественных авто) опциях, главной из которых стал немыслимый для массового российского автопрома "автомат". Однако далось это максимальной экономией на комплектующих, технологических процессах и общих настройках авто.

В общем, если ваш взгляд ляжет на подержанную "Гранту", вы должны понимать, что покупаете именно "бюджетник", в основе которого минимальная цена, а не комфорт, управляемость, надежность, выносливость, безопасность и современность - все эти параметры в "Гранте" то же есть, но исключительно в тех пропорциях, которые будут выгодно отличать модель от вазовских "Семерок" и "Девяток", а не конкурировать с одноклассниками-иномарками.

Итак, на вторичном рынке за указанные деньги, то есть около 200 000 рублей, можно найти Lada Granta 2012-2013 года выпуска, то есть, 5-6 летние экземпляры, что заочно выгодно отличает модель от того же "Логана", который за эти же деньги будет вдвое старше. Что интересно, с 2014 года АвтоВАЗ начал продавать "Гранты" в практичном кузове лифтбэк, правда дешевле 250 000 рублей такие варианты не найти.

Несмотря на относительную молодость, большая часть продаваемых экземпляров откатала 100-тысячный, а то и 200-тысячный рубеж по пробегу, так что как ни крути, а к определенным затратам на ремонт придется готовиться в силу физического износа деталей.

Львиная доля представленных вариантов окажется с 8-клапанным мотором 1.6 мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач. Часть машин можно обнаружить с двигателем мощностью 82 л.с. - таким оснащалась самая базовая "пустая" версия "Стандарт". Однако главной фишкой "Гранты", повторимся, окажется тот факт, что ее можно выбрать со старым японским 4-ступенчатым "автоматом" Jatco, который идет в паре с 16-клапанным мотором 1.6 мощностью 98 л.с. Опять же, на вторичке такие варианты увеличат стоимость до 250-280 тысяч рублей.

Более мощная "Гранта" со 106-сильным двигателем массово пойдет только с 2014 года, а потому найти ее подержанной дешевле 270-300 тысяч рублей получится вряд ли.

Двигатели

На "Гранту", повторимся, устанавливалось два варианта 8-клапанного мотора и два варианта 16-клапанного мотора 1.6.

Первые варианты 82 л.с. серии 11183 и 87 л.с. серии 11186 отличаются главным образом облегченной поршневой группой. 82-сильный агрегат - это еще "калиновский" вариант образца 2004 года. Более мощный мотор, понятно, современнее: его готовили уже под "Гранту", а потому двигатель получил достаточно доработок.

16-клапанные версии мотора 21126 (98 л.с.) с гидрокомпенсаторами получили главным образом новую систему впуска, позволившую снять 106 лошадиных сил, а также ряд менее заметных изменений.

Если говорить в целом, то назвать одну версию надежной, а другую ненадежной - не получится. Как это часто бывает с продукцией АвтоВАЗа, старые моторы имеют одни проблемы, а доработанные - то же количество, но уже новых. Причем неравномерность качества сборки каждую выпущенную машину делает уникальной, в том числе и по количеству "косяков".

Если обобщать, то во всех двигателях "Гранты" при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Учитывая, что качество заводского ремня неважное, а на 16-клапанных моторах он стал на 2 мм уже, сразу же стоит менять весь комплект ГРМ на качественный импортный неоригинал. Обратите внимание на уровень масла и дым из выхлопной трубы. Если дым сизый, а уровень ниже нормы, желательно вывернуть пару свечей - если они с признаками масла, то гарантированно готовьтесь к ремонту. Откапиталенные движки с пробегом до 100 000 км - не редкость для "Гранты" у нерадивых хозяев.

Генератор и термостат - еще две почти гарантированные к замене детали. Первый часто выходит из строя из-за слабых подшипников и ремня, а второй просто не очень качественно сделан. Экономия на комплектующих - главный бич "Гранты", особенно первых лет выпуска.

Еще одна беда "Гранты" - сборка деталей подкапотного пространства. Готовьтесь каждые 5-10 тысяч км проверять и протягивать все соединения, а хомуты всевозможных шлангов, наоборот, ослаблять - часто они сильно пережаты и зимой трескаются в местах соединения.

Коробка передач

Основная трансмиссия для Lada Granta - вазовская "механика" 2180 и ее модернизированная версия 2181. Первый вариант - коробка из прошлого с тяговым приводом: плохие переключения, хруст, разболтанность и, конечно, знаменитый вазовский вой, который не побежден до сих пор. Вариант 2181 уже с тросовым приводом, внедрение которого в первую очередь сказалось на комфорте переключений.

Собственно, проблемы вазовской "механики" известны наизусть: синхронизаторы первых передач, их муфты и шестерни - это, можно сказать, расходники. До кучи можно сразу менять выжимной подшипник сцепления, а также масло в коробке на хорошую импортную синтетику, иначе зимой могут туго включаться передачи.

Избавиться от проблем с вазовской "механикой" на "Гранте" можно только одним способом - выбрать более дорогую версию с японским автоматом Jatco. Коробка корнями уходит еще в 80-е годы прошлого века, однако до сих пор имеет репутацию надежного агрегата и до последнего ставилась на разные модели Nissan. Именно "ниссановский" вариант JF414E и установлен на "Гранте".

"Автомат" рассчитан минимум на 150 000 км ресурса с заменой масла каждые 60-80 000 км. Учитывая не очень большое количество проданных версий, тот факт, что мало кто на "Гранте" такой пробег успел выкатать, а также распоряжение АвтоВАЗа менять по гарантии всю коробку целиком при почти любых проблемах, особой статистики по неисправностям автомата нет.

Главными тут являются общие рекомендации: следить за уровнем масла, обращать внимания на недогревы и перегревы трансмиссии, а также следить за качеством дороги - картер "автомата" расположен ниже, чем у МКП, так что его ненароком можно повредить.

Подвеска, рулевое управления и тормоза

Самым слабым местом "Гранты" являются передние стойки, которые могут начать стучать уже через 5-10 тысяч км после замены. Также недолго ходят сайлент-блоки, лопаются кронштейны растяжки тяги. Машина укомплектована дешевыми колодками, которые при износе могут начать скрипеть, а также портить тормозные диски.

В целом стоимость ремонта и деталей подвески на Lada Granta настолько невысока, что обращать особое внимание на нее не требуется.

Кузов и салон

Увы, экономия сказалась и на этих составляющих "Гранты". Несмотря на молодой возраст, к 5-6 годам машина начинает изрядно "цвести". В зоне риска двери, крылья, кромки капота и багажника, пороги, места всевозможных соединений. Качество покраски слабое, а заводской антигравий со временем начинает отваливаться от днища.

Салон можно назвать музыкальным оркестром, ибо из-за низкого качества материалов и сборки звуки тут издает почти все: панели, ручки, крышки, заглушки, даже элементы отделки потолка могут поскрипывать и потрескивать. Заботливые владельцы иногда протягивали все крепления и даже промазывали отдельные элементы силиконом.

Нет в машине и шумоизоляции, так что весь гул с улицы постоянно будет в салоне. Глючит и салонная электрика, в особенности штатная магнитола и бортовой компьютер.

Вывод

Главным достоинством Lada Granta является ее цена, а главным достоинством подержанной "Гранты" - стоимость и простота ее обслуживания. Купив машину за 200 000 рублей, еще за 30 000 рублей ее можно привести почти в новое состояние. Даже капитальный ремонт вазовского двигателя вряд ли обойдется дороже 25 000 рублей. С другой стороны, все эти действия не гарантируют дальнейшей безбедной жизни.

Если честно, нам кажется, что "Гранта" хороша только в новом исполнении, когда все "болячки" и доделки ложатся на плечи дилера и гарантии. За 200-250 тысяч рублей сегодня можно найти тот же Renault Logan, который даже вдвое старше будет заметно менее проблемным, по крайней мере по большинству составляющих.