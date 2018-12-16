"Ливерпуль" обновил клубный рекорд благодаря победе над "МЮ"

В центральном матче 17 тура Английской премьер-лиги "Ливерпуль" принимал на своем поле "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами - на гол Садио Мане гости ответили точным ударом Джесси Лингарда. Однако в концовке встречи в течение семи минут оформил дубль Джердан Шакири, тем самым принеся победу "красным".

Эта победа стала для "Ливерпуля" шестой подряд в нынешнем розыгрыше АПЛ. "Мерсисайдцы" набрали 45 очков и возглавляют турнирную таблицу первенства, "МЮ" с 26-ю очками остается на шестом месте.

Успех в игре с "красными дьяволами" стал рекордным для "Ливерпуля" - команда Юргена Клоппа со старта сезона не знает поражений уже в течение 17 игр - на счету "красных" 14 побед и три ничьих при разнице мячей 37-7. Любопытно также, что для Клоппа эта победа над "МЮ" стала первой в качестве главного тренера "Ливерпуля". Таким образом, при немецком специалисте "мерсисайдцы" как минимум по одному разу обыграли каждую команду премьер-лиги.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, впрочем, не согласился с тем, что соперник имел серьезное преимущество. Более того, он подчеркнул, что его команда контролировала игру, а голы Шакири - не более чем везение.

"Ливерпуль" - сильная команда, и в первые 20 минут нам было непросто, соперник играл с невероятной интенсивностью и прессингом, - сказал Жозе. - Но когда мы забили, то заиграли спокойнее и контролировали ход встречи. Шакири забил два легких мяча, но ему просто повезло".

Португальский специалист также высказался перспективах своей команды по итогам сезона. Он категорически отверг предположение журналистов о том, что "МЮ" еще может побороться за чемпионство. Максимум, на что может рассчитывать команда, по мнению Моуринью - попадание в четверку сильнейших.