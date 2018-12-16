Лукашенко поздравил с юбилеем Юрия Николаева

Множество ярких проектов удалось воплотить на экране и в жизни благодаря высокому профессионализму и неиссякаемой энергии народному артисту России Юрию Николаеву. Об этом говорится в поздравлении, которое 70-летнему юбиляру направил сегодня белорусский лидер, сообщает его пресс-служба.

В Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко, "хорошо знают и ценят ваше творчество. Телевизионные передачи с вашим участием неизменно завоевывают любовь и широкое признание зрителей". Президент выразил уверенность в том, что талант и многогранный опыт артиста "и в дальнейшем будут служить обогащению наших культур, а преданность любимому делу - примером для многих поколений".

Карьера будущего любимца музыкальных передач началась на голубом экране еще в далеком 1961 году, а первой работой стала роль в телеспектакле "Мужской разговор", после которой подросток и решил окончательно, что театр должен стать его родным домом.

Еще в конце прошлого века Юрий основал свою продюсерскую компанию, благодаря которой и зажглась еженедельная "Утренняя звезда", став ориентиром в музыкальной карьере для очень многих мальчишек и девчонок. Обозреватели напоминают, что за двенадцать лет ведущий этого популярнейшего проекта поставил на крыло отечественной эстрады Зару и Валерию, группу "Лицей" и Пелагею.

Идей и фантазии юбиляру никогда занимать не приходилось. Вскоре он предложил открыть еще одну инструментальную шкатулку - "Угадай мелодию", которая пришлась по душе миллионной аудитории Союзного государства.

Юрий Николаев успел проявиться и в кинематографе, зарекомендовав себя как талантливый и разноплановый актер. Критика признавала в нем и драматического, и комедийного исполнителя. Его фильмография уже состоит из десятка кинокартин, и не исключено, что сможет еще пополниться.

Друзья, хорошо знакомые с героем дня, говорят, что телеведущий любит играть на бильярде и в большой теннис, летать на спортивном самолете и кататься на горных лыжах.