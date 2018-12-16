Машина, которая посмеивается над собой. Новую "Буханку" испытали в ФРГ

Удивительно, но клиенты у Шваба есть по всей Германии. Их могло быть и больше. Практика показала, что немцы готовы приобретать лупоглазые "бусики" даже по картинке с интернет-сайта, однако машина подходит не всем. Бывало, и возвращали спустя три месяца. Все же без тест-драйва тут обойтись. И именно во время такой ознакомительной поездки некоего Франца Миллера в фургоне присутствовал репортер AutoBild.

В первые минуты Швабу приходится помогать водителю, который на 10 лет моложе знаменитой российской модели, вставшей на конвейер в 1958 году. Чтобы воткнуть первую передачу, требуется настолько же сильное движение рукой, насколько и аккуратное. С пятой - еще сложнее: включая ее, необходимо оттянуться чуть ли не к пассажиру. При этом шоферу приходится привыкать и к посадке - его сиденье расположено впритык к боковому окну.

Журналист сразу обратил внимание на то, что во время движения мотор "Буханки" звучит гораздо тише, чем можно было бы ожидать. Скорость выше 115 км/ч машина не наберет, но на пересеченной местности (включая полуметровый брод) она даст фору куда более современным и именитым соперникам. Достойный соперник - разве что Unimog. А знаменитый Gelandewagen от Mercedes-Benz - не конкурент. "Некоторые люди покупают автобус в дополнение к своему G-классу", - отметил Шваб.

Перед любой сделкой Дмитрию приходится проводить основательную предпродажную подготовку. Антикоррозионная обработка многочисленных полостей, регулировка дверных замков, проверка карданного вала и шарниров - на все необходимые мероприятия уходит до месяца. Правда, и сложностей особых нет. Сам Шваб шутит, что в случае с УАЗом актуально правило: "Если что-то к чему-то не подходит, возьми молоток и подгони по месту".

Впрочем, есть и еще одно правило: "Если вы покупаете эту машину, вам нужно хорошее чувство юмора". Дизайн 1960-х годов, отсутствие каких-либо систем безопасности, простые приборы, один ключ для двери и замка зажигания… Всерьез воспринимать "Буханку" нормальный немецкий водитель, конечно, не сможет. Не считать же достоинством ABS, усилитель руля и двухконтурную систему отопления.

"Lada покупают немцы, которые хотят сэкономить, а автобус берут только по убеждению", - поясняет Шваб. И добавляет: "Восточным немцам машина знакома со времен ГДР, а западным нравится ее дизайн". И это не преувеличение: "Буханка", особенно ее двухцветная юбилейная версия, привлекает внимание как раз своим раритетным видом. Фары напоминают улыбающиеся глаза, а указатели поворотов на боковинах - родинки. Да и перфорированная обивка потолка вызывает яркую ностальгию по автомобилям из детства. За это вполне можно отдать около 20 тысяч евро.

Но еще одна важная характеристика УАЗ-452, подмеченная немецким журналистом, - "бусик" способен вызывать хорошее настроение, словно смеясь над самим собой. И дело тут не в одних только круглых "выпученных" фарах. Весь передок "Буханки" похож на слегка пухлое детское лицо. "Франц Миллер не может не улыбнуться в ответ", - подметил репортер.

А Шваб рассказал, что каждый раз, когда появляется с русским "Булли" на публике, слышит поздравления с успешной реставрацией олдтаймера. И конечно, смеется в ответ. Стоящий рядом автобус, предположил журналист, в этот момент непременно "подхихикивает".