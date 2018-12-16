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16.12.2018 19:16
Рубрика: Общество

Молдавский епископ: Это пародия на автокефалию

Текст: Елена Новоселова

Пародией на автокефалию и издевательством над православной традицией назвал происходящее на Украине епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл.

РПЦ: Церковный раскол на Украине только увеличился

"Это пародия на автокефалию, я ее категорически осуждаю, и у меня не может быть другого мнения, отличного от мнения РПЦ. Я думаю, что это несчастье для верующего народа Украины", - цитирует его РИА Новости.

Священник надеется, что такого больше нигде и никогда не повторится: ни в других церквях, ни среди других народов.

Владыка Маркелл также уверен, что у украинского раскола уже есть очень серьезные и опасные последствия. Он "вовлек в свои сети значимые фигуры как в церкви, я имею в виду патриарха Варфоломея, так и политические фигуры, имею в виду президента Украины Петра Порошенко". Епископ опасается, что "не будет мира и спокойствия в душе верующего человека", пока политика будет вмешиваться в дела церкви.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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