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Рубрика: Спорт

Морозов взял "серебро" ЧМ на сотне кролем

Текст: Анна Козина (Ханчжоу)

Российский пловец Владимир Морозов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров кролем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Китае.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Морозов финишировал с результатом 45,64 секунды. Буквально касание у него выиграл американец Калеб Дрессел (45,62). Третье время показал Чад Ле Кло из ЮАР (45,89).

Напомним, что в пятницу Морозов стал чемпионом мира на "полтиннике" вольным стилем, обогнав американца. То "золото" стало первой личной победой для одного из лидеров сборной России с ЧМ-2012, который проходил в Стамбуле. Там Морозов был лучшим на обеих дистанциях - 50 и 100 м кролем.

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