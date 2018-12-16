Морозов взял "серебро" ЧМ на сотне кролем

Российский пловец Владимир Морозов завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров кролем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Китае.

Морозов финишировал с результатом 45,64 секунды. Буквально касание у него выиграл американец Калеб Дрессел (45,62). Третье время показал Чад Ле Кло из ЮАР (45,89).

Напомним, что в пятницу Морозов стал чемпионом мира на "полтиннике" вольным стилем, обогнав американца. То "золото" стало первой личной победой для одного из лидеров сборной России с ЧМ-2012, который проходил в Стамбуле. Там Морозов был лучшим на обеих дистанциях - 50 и 100 м кролем.